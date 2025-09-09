Hansi Flick lo quería echar por falta de nivel, pero ahora puede ser mejor que Fermín y Dani Olmo

Durante la pretemporada, no fueron pocos los nombres que destacaron por sus buenas actuaciones con el primer equipo. En este sentido, el de Dro fue el que más brilló por encima de los demás. Sin embargo, la realidad es que desde La Masía aseguran que, a pesar de que el jugador con raíces filipinas es uno de los que más potencial tiene dentro del Barça Atlètic, hay otro nombre que tiene mucho que ofrecer y que, a no ser que pase algo muy raro, es carne de primer equipo. Algo que Flick no tenía pensado hace unas semanas. Se trata de Antonio Fernández, una de las joyas de la cantera culé.

En este sentido, tal y como se pudo ver en más de una ocasión durante la pasada temporada y en la propia pretemporada, Antonio es uno de los futbolistas más interesantes del filial. Es posible que no sea tan espectacular como Lamine Yamal ni tan fino y delicado como Dro. Sin embargo, tiene esa capacidad para aparecer siempre que el equipo lo necesita y una gran facilidad para ver portería desde todas las posiciones. Además, su versatilidad es una de sus mayores virtudes.

Toni Fernández es un atacante total

La realidad es que el canterano culé todavía vive en esa especie de indefinición táctica propia de los jóvenes talentos. Es tan bueno que puede jugar en todas las posiciones de ataque. Desde la de falso nueve hasta los extremos, pasando por la de mediapunta. Y es ahí, justo detrás del delantero, donde Flick le ve más potencial. Puede llegar, asociarse y caer en banda. Desde el carril del diez lo puede hacer todo y ahí es donde hace daño de verdad a los rivales.

Además, si tenemos en cuenta que ni Fermín ni Dani Olmo han comenzado nada bien este año, la opción de que Toni se gane una oportunidad no debe ser ninguna locura. No es un jugador de nivel de 2ªRFEF, está para cosas mucho más grandes y todos lo saben. Por lo que su llegada al primer equipo debe ser cuestión de tiempo.

Así pues, a pesar de que a principio de temporada Flick no contaba con él por falta de nivel, ahora todo apunta a que se puede acabar ganando un puesto, gracias a un talento que le sale por todos lados.