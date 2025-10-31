Hansi Flick lo quiere fuera, no jugara un partido más en el Barça

La era de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona parece haber llegado a su final de forma abrupta. Hansi Flick ha sido categórico y lo quiere fuera del equipo. A pesar de que el portero alemán ha vuelto a entrenar tras su lesión, el técnico no le dará más minutos bajo los tres palos del Barça. La decisión ha sido comunicada internamente.

La orden a Deco es clara y concisa: hay que venderlo para evitar problemas en el vestuario del Barça. La relación entre el portero y el entrenador, ambos alemanes, se ha deteriorado hasta un punto de no retorno, haciendo insostenible su continuidad.

Sin sorpresas, el portero ya sabía lo que venía

La situación, sin embargo, no ha generado sorpresa en el club. Ter Stegen ya tenía claro que Flick no contaría con él, incluso antes de su regreso a los entrenamientos. Ha pasado lo esperado, y no hay sorpresa ni en la directiva ni en el propio jugador. Ya que el técnico germano desde verano venía avisando de su decisión de no contar con Ter Stegen.

El portero asume que su etapa en el Camp Nou ha terminado y está listo para escuchar ofertas. La directiva del Barça necesita hacer caja y eliminar una de las fichas más altas de la plantilla, y la salida de Ter Stegen es la vía más rápida para conseguir ambos objetivos.

La prioridad de Flick pasa por sanear el vestuario y la economía

La decisión de Flick de apartar a un jugador con el peso de Ter Stegen subraya la prioridad del técnico de mantener la unidad del vestuario por encima de los nombres. La venta es vista como una medida necesaria para sanear las cuentas y eliminar un potencial foco de conflicto. El Barça está dispuesto a negociar su traspaso de inmediato.

