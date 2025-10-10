Hansi Flick no cuenta con ellos para el Clásico porque no dan el nivel para el Barça

Este parón ha servido para que Hansi Flick y sus jugadores se den un pequeño y necesario descanso después de las duras derrotas ante el PSG y el Sevilla. En el conjunto culé no son pocas las dudas que orbitan alrededor de todo el equipo, que en el segundo año a las órdenes de Hansi Flick ha rebajado su rendimiento tanto ofensivo como defensivo, de forma ostensible y preocupante. Sin embargo, para Hansi Flick este problema no viene provocado por todos los jugadores, sino que hay algunos señalados que, ahora mismo, no están en condiciones de seguir jugando con el Barça.

En este sentido, y con el Clásico a la vuelta de la esquina, Flick ha determinado que hay dos jugadores que no merecen seguir jugando de forma regular en el equipo. Y es que con ellos el equipo muestra una versión muy inferior a la que muestra cuando son otros los que están sobre el verde. En este caso, se trata de Ronald Araujo y de Gerard Martín, dos zagueros a los que los rivales están superando con demasiada facilidad en este comienzo de año.

Flick no puede confiar más en ambos

La realidad es que los casos de Araujo y de Martín son muy diferentes. El primero es un jugador que durante años demostró ser élite mundial y uno de los mejores centrales del planeta a la hora de defender cerca y lejos de la portería. Su velocidad y potencia física, sumadas a unas cualidades defensivas únicas, hacían del charrúa un crack de nivel mundial. Algo que no vemos desde que llegó Flick y le cambió la forma de entender la defensa.

Por su parte, Gerard Martín es un jugador muy limitado en varios aspectos; en muchas ocasiones lo superan con facilidad porque tiene las condiciones que tiene y no hay más. Algo que desespera a un Flick que, cuando no tiene a Balde en el once, sufre mucho por culpa de Martín. Pero es algo que ya sabe.

Así pues, para el Clásico, ni Gerard Martín ni Ronald Araujo van a ser jugadores demasiado importantes para Flick, que ya ha tomado la decisión de que va a dar entrada a Eric García y a Alejandro Balde en las posiciones de ambos.