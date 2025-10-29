Hansi Flick no lo quiere más: sentenciado y con las horas contadas en el Barça

La situación en el FC Barcelona ha dado un giro inesperado. Hansi Flick ha sido tajante con la dirección deportiva: Ter Stegen no entra en sus planes. El técnico alemán considera que la presencia del veterano guardameta puede generar tensiones innecesarias dentro del vestuario y ha pedido que se le busque una salida inmediata en el próximo mercado de invierno.

Flick apuesta firmemente por Joan García

Desde su llegada, Flick ha dejado claro que busca construir un grupo nuevo, con jerarquías distintas y energía renovada. En ese proceso, Joan García se ha ganado la confianza absoluta del entrenador, que lo ve como el titular indiscutible para el presente y el futuro. Su seguridad, liderazgo y rendimiento han convencido al cuerpo técnico, que cree que su crecimiento solo será posible sin la sombra de Ter Stegen detrás, que nunca ha sido un suplente ajemplar ni agraable para sus compañeros de portería.

Y es que el técnico no quiere que haya dudas ni disputas internas por la portería. Para Flick, la figura del alemán representa una etapa anterior, y mantenerlo en el banquillo solo podría perturbar el ambiente del vestuario. La idea es clara: el club debe facilitar su salida en enero, antes de que la situación se vuelva insostenible.

Ter Stegen, un problema en el horizonte

En Can Barça reconocen que la situación es delicada. Ter Stegen es un referente histórico del equipo, pero su peso dentro del vestuario y su inconformismo con la suplencia preocupan. Flick no quiere distracciones ni conflictos que rompan la armonía del grupo, especialmente en una temporada en la que el margen de error es mínimo.

De este modo, el mensaje de Flick ha sido directo: o se encuentra una solución rápida, o habrá consecuencias en la convivencia interna. Así pues, todo apunta a que Ter Stegen tiene los días contados en el Barça. Su salida en enero se presenta como inevitable para mantener la paz y consolidar el nuevo proyecto de Hansi Flick, con Joan García como nuevo dueño de la portería azulgrana.