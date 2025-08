Hansi Flick no lo quiere ver al volver a Barcelona y Deco es incapaz de encontrarle nuevo equipo

Como ya viene siendo habitual a lo largo de los veranos del Barça, fichar jugadores resulta mucho más sencillo que encontrar salida a aquellos que no acaban de contar con el visto bueno del entrenador. En este sentido, los altos salarios pagados en el conjunto blaugrana suelen ser el principal impedimento a la hora de dar salida a un jugador que, por falta de minutos o de rendimiento, no está tan valorado en el mercado como lo estaba en el momento de firmar su contrato con el Barcelona. Este es el caso de Oriol Romeu, que no cuenta para Flick, pero que tampoco tiene opciones para salir.

En el Barcelona están totalmente abiertos a dejar salir al de Ulldecona sin que el club de destino les pague ni un solo euro. Eso sí, la única condición es que se hagan cargo de su salario. Sin embargo, esto es algo que no parece que nadie esté dispuesto a hacer. Y es que, a pesar de ser uno de los jugadores que menos cobra en la plantilla culé, su sueldo es prohibitivo para el tipo de equipos interesados en un jugador como Romeu, donde lo que se paga es sustancialmente inferior.

Girona y Oviedo, con dudas sobre el fichaje

Además, si al hecho de que para los clubes significa hacer una gran inversión le sumamos que hay dudas muy serias respecto del rendimiento que pueda tener Oriol Romeu, nos encontramos con que no hay nadie que esté especialmente por la labor de incorporar al catalán en las condiciones que propone el Barcelona. Es por este motivo que Deco sigue trabajando para darle salida lo antes posible.

Hansi Flick no quiere a jugadores con los que no cuenta, una vez el equipo haya vuelto a Barcelona desde Corea. Sin embargo, dada la complejidad de la operación de salida de Romeu a Girona u Oviedo, todo apunta a que el técnico alemán se va a encontrar al pivote en sus primeros entrenamientos en Barcelona.

Así pues, a pesar de que Deco no desiste en sus intentos de dar salida a Oriol Romeu, no hay ningún equipo que tome la iniciativa y vaya en serio a por el fichaje del mediocentro catalán.