Hansi Flick ha tomado una decisión drástica y de alto riesgo sobre la delantera del FC Barcelona: el futuro de Robert Lewandowski debe estar fuera del Barça el próximo año. El técnico alemán ha sido categórico y ha bloqueado cualquier opción de que renueve su contrato, priorizando la estructura táctica sobre el talento individual.

Flick es plenamente consciente de que el polaco es el mejor goleador que tendrá el club y que fichar a un delantero joven y mejor que él será casi imposible dada la situación financiera. Sin embargo, el problema para el alemán no es la capacidad de remate del jugador, sino su falta de trabajo en la presión. Esta carencia defensiva hace que su continuidad no sea una opción viable para el entrenador.

La obsesión de Hansi Flick es que el equipo sea una máquina de presión alta y constante, un dogma que Lewandowski rompe sistemáticamente. La falta de trabajo en la presión del delantero polaco desbarata completamente el sistema defensivo del Barça, dejando huecos cruciales en la primera línea. Para Flick, tener al mejor goleador no compensa el desequilibrio táctico que genera. El técnico lo tiene claro: prefiere no tener a nadie antes que a un Lewandowski que desorganiza toda la presión. El delantero es el mejor goleador del equipo, sí, pero no la pieza más adecuada para la filosofía de juego que el alemán quiere imponer. La falta de intensidad en la recuperación es un error no negociable para el entrenador.

Un sacrificio en busca del equilibrio del equipo

La decisión de Flick obliga a Deco a acelerar la búsqueda de un delantero que, aunque quizás no tenga el mismo olfato goleador de Lewandowski, sí cumpla con los requisitos tácticos. El alemán está dispuesto a sacrificar una veintena de goles por temporada a cambio de ganar el equilibrio y la agresividad defensiva que necesita para competir en Europa. El Barça debe buscar ahora un perfil más joven, trabajador y rápido en la presión.

Así pues, Hansi Flick ha decidido que Robert Lewandowski no siga en el Barça el año que viene porque su falta de trabajo en la presión desbarata el sistema defensivo, una razón táctica que pesa más que el hecho de que sea el mejor goleador del equipo.