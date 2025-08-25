Hansi Flick, obligado a aceptar dos ventas que dejarán 110 millones en el Barça, porque no dan el nivel

Después de una temporada en la que parecía que no había ni un solo jugador lejos del nivel necesario para jugar en el Barça, esta nueva temporada 25/26 ha comenzado de una forma sustancialmente diferente a la anterior. Y es que, en este caso, sí que ha habido dos jugadores que en los primeros partidos de liga han demostrado que no están al nivel esperado. Lo que ha obligado a Hansi Flick a rectificar y a tomar una seria decisión respecto de sus planes de futuro con ambos. Pues, tanto Casadó como Fermín están muy bien cotizados en el mercado y no parece que estén al nivel de la pasada temporada.

Es evidente que estamos en una etapa muy temprana de la temporada y que hay tiempo de sobra para que las cosas cambien. Las subidas y bajadas de forma, cambios de ánimo y lesiones siempre van a formar parte del día a día del Barcelona. Sin embargo, tal y como se presenta la situación, todo parece indicar que Casadó y Fermín se están quedando sin un sitio en los planes de Hansi Flick.

De defenderlos a aceptar su venta

En Levante fue el momento definitivo para que Flick llegara a la conclusión de que no puede contar plenamente con Casadó. El mediocentro formado en las categorías inferiores del Barcelona no rindió como se esperaba y apenas aguantó 45 minutos sobre el terreno de juego, dando entrada a Gavi que, sin hacer un gran partido, sí que dio un soplo de aire fresco al equipo, que agradeció la entrada del de Los Palacios.

Por otro lado, Fermín ni entró, se quedó los 90 minutos en el banquillo, dado que Dani Olmo y Raphinha le pasaron por delante, demostrando que está lejos de la titularidad y de un rol importante en el equipo. Por lo que una venta no sería nada descabellada.

Y es que, si tenemos en cuenta las ofertas que han recibido en Can Barça, los culés podrían llegar a sacar hasta 110 millones de euros de ingreso neto por la venta de dos canteranos que están más que cotizados en el mercado y con los que Flick no acaba de contar del todo.