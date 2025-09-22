Hansi Flick, obligado a hablar con Marcus Rashford: su vida fuera del Barça le cuesta el puesto

El Barça afrontaba un partido muy delicado ante el Getafe, los madrileños siempre plantean un duelo más que complicado cada vez que se enfrentan a los culés. En este sentido, la presencia de Marcus Rashford se presentaba como un elemento fundamental para los intereses de los de Hansi Flick. Y es que, con el gran disparo exterior del inglés, el Barça tenía una baza más para batir la pegajosa defensa que siempre presentan los equipos de José Bordalás. Sin embargo, por culpa del propio Rashford, Flick no pudo contar con el delantero en un partido muy importante.

En este sentido, tal y como revelaron varios medios catalanes, Marcus Rashford llegó tarde a la sesión de activación y a la charla previa al partido entre Barça y Getafe. Un retraso que no está permitido y que, con las normas de disciplina de Hansi Flick, siempre supone no estar en el once inicial. Y eso que, en este partido, Rashford iba a ser de la partida, gracias a que se cargó de argumentos con su gran partido ante el Newcastle en Liga de Campeones.

Rashford puede perder el sitio

El problema para Rashford es que el partido de Ferran en posición de extremo izquierdo no fue para nada desdeñable. El de Foios aportó, como suele pasar, en todos los aspectos del juego y fue capaz de volver a ver portería, además de descargar, buscar la profundidad y ser uno de los más activos en la presión tras pérdida, lo que lo cargó, de nuevo, de argumentos para pasar por delante de Rashford en la terna por ser el que cubra el hueco que deja Lamine Yamal con su baja.

Y es que este sorpasso podría venir por culpa de la ausencia de Rashford ante el Getafe. El inglés parecía estar creciendo, pero su indisciplina lo ha llevado a volver a la casilla de salida, lo que ha obligado a Flick a hablar con él. Debe ganarse de nuevo su confianza.

Así pues, la indisciplina de Rashford y sus posibles problemas fuera del fútbol podrían acabar enturbiando un inicio más que bueno del inglés en su paso por el Barça.