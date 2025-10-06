Hansi Flick, obligado a señalar a Pau Cubarsí porque es insostenible

El Barça ha visto como varios de sus mejores jugadores están pasando por un bache de rendimiento muy importante y preocupante. Después de ver el gran nivel del equipo de Hansi Flick durante el año pasado, esta campaña no está siendo ni remotamente cercana a la excelencia mostrada por los blaugrana durante la 24/25. Y uno de los mayores ejemplos de bajón de rendimiento es el de Pau Cubarsí, al que Flick ya no puede seguir tapando. El canterano está mal y sin Íñigo al lado, todavía se nota más cuando Cubarsí comete fallos. Parece desconectado y eso preocupa y mucho a Hansi Flick.

En este sentido, a pesar de que el plan inicial pasaba por alinear a Cubarsí junto a Ronald Araujo, la realidad ha dejado claro que ninguno de los dos está en condiciones de ser titular en el Barcelona. No aportan lo que deberían y Flick lo sabe muy bien. Es por este motivo que Eric Garcia se ha convertido en una pieza tan importante y Christensen ha tenido muchos más minutos de los esperados.

Flick, obligado a apuntar a Cubarsí

Ante este bajón, Flick no tiene muchas más alternativas. Dejar a Cubarsí sentado en el banquillo no era la opción favorita del alemán. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en el que ya no quedan muchas más posibilidades y si Cubarsí no mejora, Flick tendrá que enviarlo al banquillo. Todo por el bien del equipo, que vive muy inseguro con el catalán en el eje de la zaga. Y es que ya no gana ni un duelo con sus adversarios ni roba balones clave.

De este modo, si no hay una mejora sustancial en el rendimiento de Pau Cubarsí, todo apunta a que Flick deberá tomar cartas en el asunto y llevarlo al banquillo para que sean Eric Garcia y Andreas Christensen los titulares en el conjunto blaugrana. Una decisión que podría pasar una grave factura mental al joven zaguero culé.

Así pues, a no ser que Pau Cubarsí sea capaz de revertir la situación de forma temprana, todo apunta a que va a acabar en el banquillo, junto a Ronald Araujo, que tampoco está siendo capaz de recuperar su mejor versión.