Hansi Flick pide a Lamine Yamal que dé un paso al frente si no quiere perder el puesto

El primer partido de pretemporada dejó muchas notas positivas en el Barça. Los goles de Roony Bardghji y de Dro demostraron que en la plantilla de Hansi Flick el talento no es algo que falte. Sin embargo, a pesar de que lo positivo pesó bastante más que lo negativo, en la dirección deportiva y en el staff técnico quedaron muy sorprendidos, para mal, del rendimiento que ofreció un Lamine Yamal que generó cierta preocupación. El canterano no se acercó a ese futbolista que fue el año pasado, era una sombra y su velocidad estaba lejos de lo habitual en él.

Ante esta situación, Hansi Flick ya habría hablado con Lamine para dejarle claro que no se puede relajar. Sus vacaciones no han sido nada positivas para nadie y ahora debe trabajar mucho más que el resto para recuperar la forma. De este modo, el técnico alemán ya le ha dejado claro que en su posición hay un futbolista que está mucho mejor en estos momentos. Se trata de un Bardghji que ha tirado la puerta abajo y que amenaza la titularidad de Lamine.

Se acerca un comienzo de año complicado para Yamal

La realidad es que, viendo lo lento, desacertado y falto de imaginación que estaba Lamine Yamal, no sería nada raro ver un comienzo de año en el que Hansi Flick le dé menos protagonismo del esperado. Y es que el técnico alemán no va a perdonarle nada a nadie. Da igual si es Lamine, Raphinha o Iñaki Peña. Aquí todos son iguales y el que no rinde de la forma esperada se va al banquillo hasta nuevo aviso.

De este modo, tras el partido ante el Vissel Kobe, Lamine Yamal y Hansi Flick tuvieron una charla en la que el alemán le pidió a Lamine que comenzara a mostrar un nivel algo superior, si no Bardghji estaba más que listo para hacerse con ese puesto en los primeros partidos de la temporada.

Así pues, este verano tan loco le ha acabado pasando factura a un Lamine Yamal que se mostró como una sombra del jugador que había sido durante la pasada temporada. Algo que ha dejado seriamente preocupado a Hansi Flick.