Hansi Flick pone una condición a la continuidad de Fermín López, si no cambia se va

No están siendo tiempos nada sencillos en el Barça. Hace varios días que colea el presunto interés de Chelsea y Newcastle en el fichaje de Fermín López. El mediapunta español gusta y mucho a los grandes equipos ingleses, los cuales, aprovechando la delicada situación en la que se encuentra Fermín, han comenzado a tantear el terreno en busca de una grieta que les permita convencerlo y llevárselo a la Premier League. Una decisión que, a pocas horas para que se cierre el mercado, todavía no está tomada ni hay nada que se esté dando por cerrado. De hecho, hasta Flick ha puesto sus condiciones a todo.

Tal y como hemos podido saber, a Hansi Flick no le está haciendo ninguna gracia todo lo que rodea a Fermín. El técnico blaugrana ha visto cómo ese vestuario cohesionado y unido que había sido capaz de formar durante la pasada temporada se ha ido fragmentando hasta un punto en el que son varios los jugadores que no se hablan y que ya han protagonizado más de un incidente durante los entrenamientos. En especial Fermín, Gavi y Lamine, que no acaban de encontrar la paz en estos últimos días.

Flick ha sido muy claro con Fermín

En un principio, Hansi Flick siempre ha sido un firme defensor de la continuidad de Fermín. El mediapunta español es una pieza clave para los planes del alemán y siempre que ha podido ha salido en defensa de su jugador para pedir su continuidad, asegurando que va a tener un papel importante en el equipo. Sin embargo, si no es capaz de limar sus asperezas con sus compañeros, podría acabar muy mal hasta con Flick, que no quiere notas disonantes en el vestuario.

De este modo, la charla entre Fermín y Flick ha sido muy esclarecedora. El entrenador le ha confirmado que cuenta con él, no quiere que la directiva lo venda ni que deje el equipo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la condición que le pone es que ponga fin a su disputa con Lamine y Gavi. Si eso se arregla, va a seguir; si no, va a ser vendido.

Así pues, para contar con el apoyo de Hansi Flick, Fermín López ya sabe que necesita arreglar sus problemas personales con Gavi y con Lamine Yamal, con los que hace tiempo que no se lleva nada bien.