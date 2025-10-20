Hansi Flick rechaza la propuesta de Deco porque quiere a Íñigo Martínez de regreso

El FC Barcelona se encuentra ante un nuevo cisma de planificación en la defensa. Hansi Flick ha sido categórico y ha rechazado todas las propuestas de Deco para reforzar la zaga con nombres de alto perfil como Guehi, Konaté o Upamecano. La razón del técnico alemán es sencilla: el problema del Barça no está en la falta de nivel o de cualidades de sus centrales, sino en que todos están cortados por el mismo patrón: talento joven.

Flick ha dictado sentencia. Lo que el equipo realmente necesita es un líder experimentado, a poder ser zurdo y que conozca la Liga. La falta de un perfil como el que ofrecía Íñigo Martínez es lo que el alemán quiere subsanar. Flick no busca otro jugador joven con potencial; quiere a un jugador ya formado y que sepa lo que es competir y poner orden desde el primer día.

Íñigo Martínez y el perfil que Deco debe fichar

La petición de Flick es la de un líder y un veterano que pueda ejercer de ancla en la defensa durante unos años. La dependencia en el pasado de Íñigo Martínez no era un problema, sino la solución a la falta de ese perfil. Por eso, el entrenador ha dado la orden de recuperar al vasco o fichar a alguien con sus mismas características.

El alemán entiende que la mezcla actual de jóvenes promesas necesita la voz de la experiencia para guiarlos. Deco debe ahora reorientar su estrategia de fichajes. Ya no valen los nombres con potencial de venta futura; se requiere un jugador de impacto inmediato. El central ideal debe ser zurdo y tener la ascendencia suficiente para imponerse en el vestuario. El Barça precisa a ese veterano que no necesita minutos para crecer, sino que viene a aportar solidez y jerarquía. La urgencia de Flick por un líder es máxima, y ha dejado claro que no quiere a los centrales que le ha ofrecido el director deportivo.

Así pues, Hansi Flick ha rechazado a los fichajes top de Deco porque exige el regreso de un perfil como Íñigo Martínez o un líder veterano. a poder ser zurdo y español que ponga orden en la defensa del FC Barcelona.