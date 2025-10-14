Hansi Flick reconoce que se equivocó con ellos y Deco le ofrece dos nombres para rectificar

La salida de Íñigo Martínez supuso un golpe muy duro para el Barça. A nivel deportivo, el conjunto culé se despedía de uno de los mejores defensores del equipo y de un titular absolutamente indiscutible para Hansi Flick; y en lo humano, se iba un líder, una de las voces autorizadas del vestuario y el hombre encargado de hacer que Pau Cubarsí se convirtiera en uno de los mejores del mundo. Y es que, con la salida del vasco, todo apuntaba a que los culés irían al mercado. Sin embargo, Flick decidió apostar por los que ya estaban.

En esta línea, fueron Araujo y Christensen las más grandes apuestas por parte de un Flick que, desde el primer momento, decidió darles galones a los dos veteranos. Les dio la oportunidad de demostrar su valía y capacidad para ser jugadores muy importantes en este Barça. Sin embargo, como ha acabado demostrando la realidad, ni uno ni el otro han sido capaces de darle la razón al alemán, que se ha quedado con un Cubarsí falto de confianza, un Eric pletórico y con Araujo y Christensen absolutamente denostados por la afición.

Flick, obligado a asumir el error

La realidad es que, a estas alturas de la película, ya no hay mucho que se pueda hacer para subsanar la situación. Ninguno de los dos defensores veteranos dio el paso adelante que se les presuponía y su nivel bajó de forma ostensible, haciendo que el rendimiento defensivo del equipo descendiera de forma notable y obligando a Deco a buscar alternativas, aunque ya deberá ser para el próximo mercado de verano, donde se espera incorporar a un gran zaguero en calidad de agente libre.

En este sentido, según apuntan fuentes cercanas al Barça, Deco ya le habría echado el ojo a dos futbolistas a los que considera viables. El primero no sería otro que Marc Guehi, del que ya hemos hablado en Don Balón y que va ganando enteros. Por otro lado, la alternativa al inglés sería la de Dayot Upamecano, que también interesa a la dirección deportiva culé.

Así pues, tras el fracaso de Flick con Araujo y Christensen, Deco ya ha comenzado a analizar el mercado en busca de dos oportunidades que sean capaces de hacer olvidar los errores del entrenador del FC Barcelona.