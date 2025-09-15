Hansi Flick saca una valiosa lección del partido ante el Valencia, está lejos del nivel de Lamine Yamal

El Barça fue capaz de sacar un partido excelente ante el Valencia. Después de una muy buena primera mitad en la que Marcus Rashford sorprendió mostrando un nivel muy por encima de lo que había venido mostrando hasta ahora, en la segunda parte, con la entrada de Raphinha y la salida de Bardghji, el Barcelona fue capaz de neutralizar por completo a un Valencia que nada pudo hacer para frenar los embates de los de Hansi Flick, que, a pesar de que pueden sacar mil y una notas positivas, también va a tener que trabajar sobre el rendimiento de un jugador en concreto.

En este sentido, el debut de Roony Bardghji no fue tan bueno como se esperaba. El sueco llegó a su primer partido de liga con mucha expectación sobre él. Y es que, a pesar de haber costado relativamente poco dinero, la realidad es que es un futbolista del que se esperan muchas cosas. Nadie le exige que sea el máximo goleador del equipo, pero sí que hay mucha ilusión por un futbolista del que se vienen diciendo cosas muy buenas. Sin embargo, en el Johan no acabó de aparecer ni de brillar.

Lejos de ser un buen suplente de Lamine Yamal

A priori se esperaba que Bardghji fuera capaz de suplir con solvencia las ausencias de Lamine Yamal a lo largo de la temporada. Sin embargo, el primer examen no ha sido del todo satisfactorio. El sueco ha estado muy lejos de ser el crack del equipo y le ha faltado desequilibrio y peligro. Ha generado muy poco y lo mejor ha sido un disparo desde la frontal que ha sido poco peligroso.

De este modo, parece evidente que todavía le queda bastante crecimiento a un Roony Bardghji del que se esperan muchas cosas de cara al futuro. Pero al menos, por ahora, el sueco todavía tiene mucho que mejorar si quiere ser un suplente de garantías para Lamine Yamal.

Así pues, a pesar de que el duelo ante el Valencia dejó muchas cosas positivas, Hansi Flick ya sabe que sí que hay algo que habrá que mejorar de forma indudable de cara a los próximos meses de competición.