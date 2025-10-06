Hansi Flick se arrepiente de haber bloqueado su venta, y ahora es un problema para el Barça

El Barça disputó un partido para olvidar ante el Sevilla. El conjunto blaugrana fue incapaz de encontrar una respuesta para la presión hombre a hombre que le plantearon los de Nervión, que en la primera parte se mostraron absolutamente superiores a un FC Barcelona que no pudo superar la defensa de un Sevilla que ganó por 4 a 1 con una claridad que generó muchas preocupaciones en can Barça, donde creen que deben cambiar muchas cosas para comenzar a competir por todo. Y una de estas asignaturas pendientes es, sin duda, la capacidad para sacar el balón desde atrás.

En este sentido, la presencia de Ronald Araujo en el once titular siempre hace que el Barça tenga muchos problemas a la hora de salir desde atrás. El uruguayo no es capaz de mejorar en una asignatura que siempre se le ha resistido. Y es que no solo se trata de lo poco que aporta, que también, sino de lo que llega a restar al resto de sus compañeros, ya que su incapacidad provoca que el resto de futbolistas tengan una presión mayor, ya que se puede flotar a Araujo sin miedo a que genere nada desde el pase o la conducción.

Hansi Flick ya le ha perdido la fe

La realidad es que con Araujo hay cada vez menos confianza. El uruguayo demostró ser un zaguero fiable a la hora de ser físico con sus rivales y de robar balones. Sin embargo, la realidad es que ni sabe tirar bien la línea del fuera de juego ni saca bien el balón. Lo que ha hecho que el uruguayo sea algo mucho más cercano a un problema que a una solución para Flick.

Una venta frustrada que pudo arreglar muchas cosas

Menos de un año después de haber trabajado para evitar la salida de Araujo, en el Barça ya se arrepienten de esta decisión. Flick siempre fue un firme defensor de Araujo y se opuso claramente a su salida. La cual iba a reportar unos 50 millones para las cuentas del Barça. Una decisión, la del alemán, de la que ya se está arrepintiendo.

Así pues, en can Barça son muy pocos los que defienden a Ronald Araujo, que cada vez que sale al terreno de juego acaba aportando más para el equipo rival que para el propio Barça, que sufre las consecuencias de sus fallos. En especial en el duelo ante el Sevilla, donde restó, y mucho, a los suyos.