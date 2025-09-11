Hansi Flick se carga a Raphinha y a Rashford del once del Barça

No ha sido el mejor parón de selecciones posible para el Barça. El club ha visto cómo De Jong vuelve tocado y la mayoría de sus jugadores tuvieron demasiados minutos con sus selecciones. En este sentido, Raphinha y Rashford vuelven con varios minutos en las piernas y Flick no quiere forzarlos a estas alturas de la temporada. Una situación que ha hecho que el técnico alemán encuentre la razón perfecta para hacer una apuesta que se viene planteando desde hace varias semanas: la de Roony Bardghji, que ha gustado mucho al cuerpo técnico del alemán y se ha ganado tener una oportunidad ante el Valencia.

El futbolista sueco ha dejado unas sensaciones espectaculares en los entrenamientos con el club. Ha demostrado tener una calidad superlativa y ser un jugador de perfil muy diferente a todo lo que tiene Flick a su disposición. Bardghji no es un extremo veloz como Raphinha y Rashford, ni tan lúcido con el balón como Lamine. El sueco es mucho más técnico, juega a menor velocidad pero tiene un golpeo de balón delicioso, además se asocia como nadie y regatea en espacios pequeños como nadie. Algunos lo comparan con Iniesta cuando jugaba en banda en ese aspecto del regate.

Rashford ha perdido la confianza

La realidad es que Rashford ha vuelto en buenas condiciones. No está absolutamente fresco pero podría jugar sin problemas. Sin embargo, Flick no acaba de confiar en el inglés. No se ha adaptado lo suficiente al equipo como para volver a partir de titular. No se lo ha ganado y Bardghji le puede dar cosas más interesantes ante el Valencia. Aunque eso sí, el sueco tendría que jugar a pierna natural, algo que preocupa a un Flick que por este motivo no da por cerrada la presencia de Bardghji en el once. Quiere ver cómo se adapta a la banda izquierda.

De este modo, con Raphinha desgastado de sus minutos con Brasil y en La Paz y con Rashford lejos de su mejor versión, todos los caminos llevan a Roony Bardghji, que puede ser el jugador revelación de esta temporada en el Barça. Por ahora, el cuerpo técnico está enamorado de él.

Así pues, ante el Valencia podemos tener la primera gran sorpresa de la temporada en el Barça. Y es que si Bardghji juega de inicio, demostrará que Flick cree de verdad en el fichaje de la joven promesa sueca.