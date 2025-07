Hansi Flick se carga otro canterano del Barça y le pide, por favor, no se presente a la pretemporada

Estamos ante una de las temporadas más ilusionantes de los últimos años en el Barça. El conjunto blaugrana sabe que este año es uno de los grandes favoritos para ganar la Champions y todos los grandes títulos de este año. Lo que supone una presión añadida para Hansi Flick y toda su plantilla. Una situación que ha llevado al técnico alemán a realizar una limpieza profunda en su equipo, donde no va a haber lugar para jugadores que no estén al nivel de lo que va a exigir la próxima temporada. Por eso Héctor Fort no cuenta para su entrenador.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, Hansi Flick ha hecho llegar a Deco, una lista con los nombres de aquellos jugadores que considera que no dan el nivel mínimo para poder competir al máximo nivel. Estamos hablando de futbolistas que, por falta de talento o de actitud, no son óptimos para el fútbol de alto nivel que pretende desplegar Hansi Flick. Lo que ha dejado fuera a un Héctor Fort al que le falta bastante para ser útil en el Barcelona.

Flick pide a Deco que se centre en las ventas

Si hay algo con lo que Hansi Flick no quiere tener que tratar, es con jugadores descontentos por la falta de minutos. El alemán prefiere una plantilla algo más corta, a cambio de poder tener a todos los jugadores con la mente completamente puesta en la competición y sin que haya discusiones ni problemas internos por la falta de minutos. Algo que ya pasó con un Héctor Fort que se acostumbró a poner malas caras cada vez que no jugaba.

De este modo, para evitar más problemas de vestuario, Hansi Flick le ha pedido a Deco que se ponga en contacto con Fort y que le pida al canterano que deje el club antes de volver a los entrenamientos. Ya que, la decisión está más que tomada y Fort no va a tener minutos.

Así pues, todo apunta a que la posición de lateral derecho va a ser para Jules Koundé y para Eric García. Ya que Hansi Flick no se plantea depositar su confianza en la figura de Héctor Fort.