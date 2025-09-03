Hansi Flick se encargó de bloquear la salida de Héctor Fort al Mallorca por las malas influencias

Después de que el Barça cerrara el mercado sin sorpresas ni sobresaltos con Fermín, la única novedad del conjunto culé fue la de Héctor Fort. El lateral formado en la cantera salió en calidad de cedido al Elche en busca de minutos y de mayor protagonismo, después de ver como Hansi Flick no tenía ninguna intención de contar con él. Algo que ya el técnico alemán ya le comunicó unas semanas atrás y que ha acabado haciendo que Fort deje el club. Sin embargo, aunque el plan inicial siempre fue el de fichar por el Mallorca, al final se acabó decantando por un Elche en el que Éder Sarabia sí que lo va a tener mucho más en cuenta.

En este sentido, parte de la responsabilidad de que Fort no llegara al Mallorca la tiene el propio Hansi Flick. Si bien es cierto que los baleares no estaban del todo convencidos de fichar al catalán si Maffeo no salía, fue el técnico alemán el que pidió al club que le buscara otra alternativa en la liga española. Y es que con Pablo Torre ahí, Flick se imagina que la disciplina va a brillar por su ausencia.

Héctor Fort necesita un entorno tranquilo

La realidad es que para el correcto desarrollo de Héctor Fort como futbolista, lo mejor es que tenga un entorno lo más tranquilo posible. El canterano no ha sido nunca el más disciplinado ni el más centrado del grupo, por lo que Flick siempre tuvo claro que lo mejor era alejarlo de Pablo Torre y de otros amigos que lo puedan distraer demasiado. Además, teniendo en cuenta cómo es la noche de Mallorca, hay cierto peligro de que se pierda por el camino.

De este modo, fue, en parte, el propio Hansi Flick el que se encargó de bloquear el fichaje de Héctor Fort al Mallorca. Todo por el miedo a lo que pueda acabar haciendo un Pablo Torre que en su paso por el Barcelona demostró que no iba a ser una buena influencia para el lateral derecho.

Así pues, en Can Barça ya pueden estar tranquilos con Héctor Fort. El carrilero se va a marchar a Elche, donde va a estar mucho más controlado y sin malas influencias como sí que las puede haber en Mallorca.