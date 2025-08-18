Hansi Flick se ha reunido con Lamine Yamal para pedirle que deje la vida nocturna de Barcelona.

Desde que se fue de vacaciones de verano, Lamine Yamal ha cambiado por completo. Ya no es el niño inocente que hacía gracia a todo el mundo por sus actitudes y que sobre el campo nos dejaba pasmados. Ahora es una estrella mediática, un joven extremadamente popular e interesante para todas las marcas y que se ha convertido en el foco de atención de cualquier lugar en el que se encuentra. Una situación que ha comenzado a superar hasta al propio Lamine, al que la fama podría haber comenzado a desubicar y a llevar por un mal camino. Una realidad que asusta mucho en Can Barça, donde temen que acabe tomando decisiones muy poco acertadas.

En este sentido, el primero en identificar el problema ha sido el propio Hansi Flick. El entrenador del Barça ha llegado a la conclusión de que si nadie le pone un freno, Lamine va a acabar poniendo el fútbol como lo menos importante de su vida. Es un chico de 18 años al que han bañado en millones de euros y con el que todo el mundo quiere estar. Por lo que necesita que haya una persona seria a su lado, capaz de guiarlo. Un rol que está teniendo que asumir Flick.

Lamine no se rodea de buenas compañías

La realidad es que las personas que han comenzado a rodear a Lamine Yamal no son las mejores. Flick ha visto que los amigos de Lamine ya no son los de siempre y teme que se haya comenzado a rodear de personas interesadas que solo quieren sacar provecho de su fama y llevarlo a la noche de Barcelona. Algo que el técnico alemán cree que acabaría de desviar por completo la trayectoria de un Lamine que debe seguir enfocado en lo futbolístico.

Es por este motivo que, una vez en Barcelona, después del partido ante el Mallorca, Flick y Lamine se reunieron para hablar muy seriamente sobre su vida privada. El técnico alemán no se quiere meter en la vida de nadie, pero sí que lleva un cuidado especial con Lamine, al que ve casi como un hijo.

Así pues, por el bien de todos, Hansi Flick le ha pedido encarecidamente a Lamine Yamal que vaya con cuidado y que evite meterse demasiado en el mundo de la noche de Barcelona, donde puede comenzar a perder el buen rumbo que lleva hasta ahora.