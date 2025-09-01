Hansi Flick se lo dice a la cara a Raphinha porque ya no es el del año pasado
El partido ante el Rayo dejó señalado al brasileño
Este inicio de temporada no ha sido el más sencillo para el Barça. Más allá de los resultados, Hansi Flick ha visto cómo el equipo que tenía la pasada temporada, poco o nada tiene que ver con el que tiene en esta campaña. Comenzando por un Lewandowski que cada vez tiene menos peso en el equipo, pasando por la pérdida de nivel de un Raphinha que en este inicio de curso ha demostrado que, al menos por ahora, no está siendo capaz de reeditar lo que hizo en la 24/25. Ni goles, ni asistencias ni la misma sensación de peligro constante. Poco o nada queda de ese Raphinha.
En este sentido, mientras que todavía es uno de los grandes líderes del equipo –eso nadie se lo puede quitar–, la realidad es que en lo puramente deportivo, no es el mismo. No es capaz de estar acertado como lo estaba en la pasada temporada ni de cara a portería, ni a la hora de superar defensas, ni a la hora de asistir y habilitar a sus compañeros. En definitiva, Raphinha, por ahora, no está siendo capaz de estar al nivel estelar de la pasada campaña.
Rashford debe asumir un papel clave
Ante este bajón de Raphinha, Hansi Flick ha tenido que ser claro con él. No se puede permitir tener a un jugador lejos de su mejor versión en el once del equipo. Es por este motivo que, si no recupera la versión del año pasado, va a tener que tomar una decisión dolorosa y dejarlo en el banquillo en más de una ocasión. Eso sí, todo dependerá del nivel que pueda ofrecer el recambio de Raphinha.
En este aspecto, el inglés debe acabar de adaptarse antes de sacar a relucir su mejor versión. Y es que por ahora, en la banda izquierda del Barcelona no hay nadie en plena forma ni capaz de marcar grandes diferencias. Y es que tanto Rashford como Raphinha no han mostrado, por ahora, la mejor versión que son capaces de mostrar sobre el terreno de juego.
Así pues, por lo visto en este inicio de temporada, parece muy improbable que Raphinha sea capaz de reeditar los 34 goles y 25 asistencias de la pasada campaña. Unas cifras dignas de Balón de Oro.