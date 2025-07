Hansi Flick se lo ha dejado muy claro a Joan Laporta, no lo va a aceptar en el Barça y no jugará

El fichaje del Barça para el extremo izquierdo se está comenzando a complicar demasiado. El no de Nico Williams rompió todos los esquemas de los culés, que ahora están navegando a la deriva mientras tantean a jugadores como Rashford o Luis Díaz. Sin embargo, Joan Laporta lleva varias semanas insistiendo con un nombre que no acaba de convencer ni a Deco ni mucho menos a Hansi Flick, que ya ha transmitido a la directiva que no se plantea la posibilidad de contar con el que sería el fichaje favorito del presidente del Barça, que ya lo tiene apalabrado con Jorge Mendes.

El jugador en cuestión no es otro que Rafael Leao. El portugués es uno de esos futbolistas fetiche de Joan Laporta, que tiende a enamorarse de jugadores de talento puro, pero que, en muchas ocasiones, son muy complicados de entrenar. Siendo este el caso de un Leao que, a pesar de que talento le sobra, se ha convertido en un futbolista indomable y que presenta un rendimiento mucho más irregular de lo que les gustaría a sus entrenadores.

Flick no cree que sea un problema

Además, a pesar de que no se le conocen escándalos, Hansi Flick cree que un jugador como Leao va a ser un problema para el vestuario. Su falta de regularidad y de capacidad para mantener un rendimiento fiable hace que rotarlo con Raphinha sea una tarea demasiado complicada y delicada para Flick, que ya ha comunicado a Laporta que no lo quiere en el vestuario. Sabe que va a ser un problema y no va a rendir de la forma en la que se espera para un fichaje de unos 70 u 80 millones de euros.

Rashford es el favorito

Puestos a ir a por un jugador irregular, Flick cree que es mucho mejor la apuesta por Rashford. Es un futbolista que ya ha mostrado su deseo de llegar al Barça, su coste será mucho menor que el de Leao o Luis Díaz y nunca ha sido un problema en su relación con los compañeros de vestuario.

Así pues, Hansi Flick tiene muy claro que si hay un extremo al que no quiere en su equipo, ese va a ser Rafael Leao, al que ve como un problema para el futuro.