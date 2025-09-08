Hansi Flick se lo pide a Deco, quiere al recambio de Íñigo Martínez en enero

Desde la salida de Íñigo Martínez, en el staff del Barça hay serias dudas respecto de cuál debe ser la pareja de centrales titular en este curso. En los dos primeros partidos, la dupla formada por Pau Cubarsí y Araújo dejó muy pocas certezas, ni el catalán ni el uruguayo respondieron como se espera. De la misma forma, ante el Rayo Vallecano, Eric García y Christensen también demostraron que no están en condiciones de ser considerados indiscutibles en el eje de la zaga blaugrana. Lo que ha hecho que Flick haya pedido a Deco acudir al mercado en la máxima brevedad posible. No pueden seguir sin centrales de garantías.

En este sentido, si fuera por el entrenador alemán, habría acudido al mercado en el mismo mercado de verano. Sin embargo, la delicada situación financiera del Barça hace que Flick se tenga que conformar, como mínimo hasta el mes de enero, con los centrales que tiene en nómina, de los cuales solamente Cubarsí le parece que tiene un nivel suficiente como para jugar de titular. Por lo que en el mercado de invierno hay que fichar, como mínimo, a un zaguero de primera clase mundial. Y lo mejor es que sí que hay uno disponible.

Marc Guehi, un fichaje obligado

La realidad es que el Crystal Palace puede tener entre sus manos a la gran joya de este próximo mercado de invierno. Marc Guehi acaba contrato en junio y podría salir en enero a un coste muy reducido. Desde Inglaterra apuntan a que el conjunto londinense podría estar abierto a dejar salir a su capitán por unos 20 millones de euros. Una cifra más que interesante para uno de los mejores centrales de la Premier League. Flick lo tiene más que claro, hay que cerrarlo.

Eso sí, todo va a depender de la salud financiera del Barça. Si Deco y Laporta no son capaces de hacer hueco y llegar a una buena situación económica, va a ser imposible contentar a un Hansi Flick que sabe que, si no se refuerza la línea defensiva, va a ser realmente complicado poder volver a competir por todo en esta temporada.

Así pues, de cara al mercado de enero, el Barça va a tener que ir con todo a por el fichaje de un central. Y no parece que haya una opción mejor que la de un Marc Guehi que encaja a la perfección con lo que necesitan los culés.