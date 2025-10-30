Hansi Flick sospecha que ya no rinde porque tiene firmado un acuerdo con otro club

Alerta roja en el vestuario del FC Barcelona. La lesión de Pedri ha obligado al club a reorganizar de urgencia el centro del campo, y el foco apunta directamente a Marc Casadó. El canterano debería asumir un papel crucial en el equipo durante las próximas semanas, pero su rendimiento ha caído de manera muy preocupante. Desde dentro, la sensación es clara: no está al nivel que exige la primera plantilla. El problema es que Hansi Flick cree haber encontrado la explicación… y no le gusta nada.

Flick empieza a sospechar de Casadó

Y es que según fuentes cercanas al vestuario, el técnico alemán está convencido de que algo pasa con Casadó. En los últimos entrenamientos se le nota desconectado, sin la intensidad habitual y cometiendo errores impropios de su perfil. Flick es consciente de que el futbolista no está contento con los minutos que tiene, pero no debería ser motivo por ese bajón de nivel..

De este modo, en el cuerpo técnico ha surgido una teoría que no deja indiferente a nadie: Casadó podría tener ya un acuerdo con otro club europeo ante su falta de minutos en el Barça. La posibilidad de que haya negociado su salida —o incluso firmado un preacuerdo— ha llegado al propio Flick, que empieza a interpretar su bajón como una desconexión emocional con el proyecto.

La lesión de Pedri cambia todo… y aumenta la presión

La realidad es que el Barça no puede permitirse que Casadó desaparezca justo ahora. Con Pedri KO durante cerca de un mes y Lamine Yamal físicamente entre algodones, Flick necesita sí o sí a un centrocampista que aporte equilibrio, intensidad y sacrificio defensivo. El alemán confiaba en que Casadó fuera esa pieza. En cambio, se está encontrando a un jugador apagado, sin impacto y sin alma. Eso preocupa mucho.

Si finalmente se confirma que Casadó tiene algo avanzado con otro club, la lectura en el Barça será demoledora: alguien que debía aprovechar una oportunidad única para consolidarse en el primer equipo estaría pensando más en marcharse que en competir, ya que no se ha visto con la suficiente confianza por parte de su entrenador.

Así pues, el Barça necesita respuestas. Y Flick también. Porque lo último que le falta al club, en un momento tan crítico, es perder un jugador… antes de perderlo del todo.