Hansi Flick sucumbió a la presión de Cubarsí al negarse a volver a jugar

Durante este comienzo de año, Hansi Flick se ha dedicado a ubicar a Pau Cubarsí en el costado izquierdo de la pareja de centrales del Barça. Este experimento no ha acabado de salirle del todo bien a un Hansi Flick que ha acabado logrando que el prometedor central formado en La Masia se haya mostrado muy dubitativo y haya perdido gran parte de la confianza que ganó la pasada temporada. Y es que, en la izquierda, a perfil cambiado, Pau Cubarsí no es el mismo jugador y tiene serias dificultades a la hora de rendir al nivel al que tenía acostumbrados a los culés.

En este sentido, la idea inicial de ubicar a Cubarsí en la izquierda era la de cubrir las deficiencias de sus compañeros, en especial de un Ronald Araújo que, si ya lo pasa mal en su perfil bueno, es mejor no imaginarse lo que podría pasar si juega a perfil cambiado. Sin embargo, eso se prolongó incluso con Eric García y Christensen como socios de Cubarsí, los cuales, teniendo un juego de pies mucho mejor, tampoco ocupaban el perfil zurdo. Algo que acabó cansando a Cubarsí.

Flick, obligado a cambiar de plan en Girona

A pesar de que el plan de Hansi Flick siempre fue el de contar con Cubarsí como central zurdo, la realidad es que las protestas por parte del canterano han acabado surtiendo efecto. El joven no está cómodo en el perfil izquierdo, le limita demasiado sus virtudes y le evidencia las carencias. Algo que ha cansado a Pau, que ya pidió cambiar de perfil y, finalmente, tras varias peticiones, llevó a Flick a rectificar y cambiar de plan.

Ni un cambio de plan salva al Barça

Sin embargo, por desgracia para el Barça, el resultado no mejoró demasiado. Cubarsí volvió a ser demasiado blando y el Girona hizo mucho daño a la espalda de los centrales, que se vieron, de nuevo, superados por los atacantes rivales. De modo que ni sucumbiendo a las exigencias de Cubarsí, Flick salvó la sangría defensiva que vive su Barça.

Así pues, ni en izquierda ni en derecha. Pau Cubarsí no funciona este año en ninguna posición, al igual que los demás centrales, que ven cómo la falta de presión por parte de los atacantes hace que se sufra demasiado atrás.