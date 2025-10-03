Hansi Flick tiene un enfado monumental con Lamine Yamal y Luis de la Fuente

El FC Barcelona vuelve a estar en el ojo del huracán por el uso de Lamine Yamal, y esta vez el que ha perdido la paciencia es Hansi Flick. El entrenador alemán no entiende cómo, después de lo sucedido en las últimas semanas, la Real Federación Española de Fútbol insistió en convocar al joven talento. Flick pidió expresamente que el extremo no viajara con la selección, pero su petición fue ignorada y el jugador acabó en la lista de Luis de la Fuente.

Flick no perdona a Luis de la Fuente ni a Lamine Yamal

La situación ha explotado porque Flick considera que se ha cometido un error grave en la gestión de minutos de Lamine. El técnico del Barça está convencido de que el futbolista no está al cien por cien físicamente, algo que quedó evidenciado en el último duelo europeo contra el PSG, donde el canterano culé estuvo muy por debajo de su nivel habitual. Para el preparador alemán, lo más sensato hubiera sido que el jugador descansara y se centrara en recuperar sensaciones, pero nada de eso ocurrió.

Y es que Flick no solo apunta contra Luis de la Fuente, a quien acusa de no escuchar ni respetar las necesidades del club, sino que también se siente decepcionado con el propio Lamine Yamal. El joven, según se comenta en el vestuario, podría haber puesto un límite y haber dicho basta a la Federación, pero optó por aceptar la convocatoria y arriesgar su estado físico.

Egoísmo y desgaste en el vestuario azulgrana

La lectura de Flick es clara: el internacional español ha pecado de egoísmo. En lugar de priorizar su estado físico y la temporada del Barça, decidió seguir adelante y eso ha dado alas al seleccionador nacional. Una situación que, en opinión del técnico alemán, deja al Barça en una posición muy delicada, pues se pone en riesgo a una de sus grandes estrellas para compromisos internacionales que podrían haberse gestionado de otro modo.

Así pues, el enfado de Flick es mayúsculo. El entrenador entiende que se ha vuelto a poner por delante el interés individual y el de la Federación al del propio Barça. Un capítulo que amenaza con abrir una brecha en la relación entre el club, la RFEF y hasta con el propio Lamine Yamal.