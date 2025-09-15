Hansi Flick tiene un problema porque ninguno de ellos aceptará ser suplente en Newcastle

El duelo ante el Valencia ha provocado que en can Barça comiencen a aparecer las primeras dudas serias respecto del once titular de gala que debe presentar el equipo de Hansi Flick. En este sentido, mientras que parece evidente que, en lo que respecta al ataque, Lamine Yamal y Raphinha son, en plena forma, los mejores jugadores posibles para acompañar al delantero, sí que hay dudas muy serias a la hora de ver quién debe ser el delantero titular del equipo en el estreno en Champions contra el Newcastle. Ya que ni Ferran ni Lewandowski consideran que merecen ser suplentes.

En este sentido, el gran desempeño de Lewandowski en el Johan invita a pensar que Flick se pueda acabar decantando por el polaco, que, a sus 37 años, sigue teniendo la pólvora intacta y un olfato goleador único en el planeta. Algo que Ferran nunca va a tener y que demostró con algunos errores de bulto ante un Valencia al que no le pudo marcar gol, a pesar de haber hecho un partido más que correcto. Lo que hace que el de Foios también se vea con derecho a partir de inicio en St James’ Park.

Veteranía o la sangre fresca de Ferran

La realidad es que cada uno aporta cosas muy diferentes. Lewandowski es un delantero que se presupone casi infalible. Hansi Flick sabe que el polaco va a meter la que tenga y si tiene dos, lo normal es que meta dos goles. Sin embargo, su desempeño sin balón es mucho menor que el de un Ferran que, sin ser el fino estilista que sí que es Lewandowski delante de la portería, es mucho más rápido y móvil.

Además, el trabajo de presión con Ferran Torres sobre el verde es infinitamente superior. El valenciano no negocia ni un solo esfuerzo. Algo que Lewandowski no se puede permitir, su edad y su físico hacen que deba regular los esfuerzos para poder estar bien cuando llega el momento de definir y tener la cabeza fría delante del portero.

Así pues, ni Lewandowski ni Ferran Torres van a tomarse nada bien esto de ser suplente. Lo que mete en un muy serio problema a Hansi Flick, que deberá elegir entre uno de los dos.