Hansi Flick tuvo una fuerte discusión con Deco, el Barça lo quiere vender por 50M, pero lo pide en el equipo

A pocos días para que se cierre el mercado de verano, Hansi Flick ya da por cerrada su plantilla. El técnico alemán tiene muy claro cuáles son los jugadores con los que va a contar y aquellos que van a tener menos protagonismo a lo largo de la temporada. De este modo, salvo algunas salidas que todavía quedan pendientes, todo apuntaría a que el trabajo ya está hecho y que la plantilla del Barça para la temporada 25/26 ya está más que cerrada. Sin embargo, las necesidades económicas del club no permiten dar nada por hecho antes de la llegada del final de agosto.

En este sentido, más allá de Casadó y Fermín, los cuales tienen serias opciones de salir antes del día 31, hay otro nombre con el que la directiva blaugrana sigue trabajando. Se trata de Gavi, con el que Hansi Flick sí que cuenta plenamente, pero por el que Deco cree que se pueden llegar a sacar entre 50 y 70 millones de euros, cerrando así una venta más que beneficiosa para las cuentas del club.

Flick se niega a dejar salir a Gavi

Si a principios de verano ya iba a ser complicado convencer a Flick de que era una buena idea desprenderse de Gavi, hacerlo a menos de una semana para el cierre de mercado todavía es más complicado. El técnico alemán es un hombre de club, pero no va a permitir que le rompan el equipo para cuadrar las cuentas. Mucho menos con uno de sus jugadores favoritos y su principal soldado. Y es que Flick quiere a Gavi siempre con él.

Esta negativa por parte de Hansi Flick de dar el visto bueno a la venta de Gavi ha hecho que tenga una discusión importante con Deco. El director deportivo culé considera que el de Los Palacios no es un jugador tan importante como para bloquear su salida a cambio de unos 70 millones de euros. Un pensamiento que va en el sentido contrario del de Hansi Flick, que cree que Gavi es un jugador muy importante para él, ya que es el primer recambio en todas las posiciones de la medular. Un comodín perfecto.

Así pues, mientras que en la directiva consideran que la venta de Gavi es una operación ideal, Hansi Flick se ha cerrado en banda y no va a permitir que el club venda a uno de los pesos pesados del vestuario.