Hansi Flick vetó el regreso de Neymar por el bien de Lamine Yamal

Como ya os contamos hace unos meses, el Barça recibió el ofrecimiento por parte del entorno de Neymar para protagonizar un regreso de lo más interesante. El carioca se ofrecía a fichar por un salario muy bajo y así poder competir por todo mientras se preparaba para el Mundial de 2026, que apunta a ser su última gran puesta en escena. Un plan que no disgustó para nada a Joan Laporta, quien consideraba que un buen Neymar sería un refuerzo más que interesante para la banda izquierda, solucionando así uno de los grandes defectos de la plantilla de Hansi Flick.

Sin embargo, según revelan fuentes cercanas al Barcelona, habría sido el propio Hansi Flick el encargado de vetar el regreso de Neymar al conjunto catalán. Y no porque considerara que el brasileño no tuviera el nivel necesario para seguir jugando al más alto nivel. De hecho, el alemán, a nivel deportivo, no le puso ni un solo “pero” al posible regreso del carioca; lo veía como una oportunidad interesante. Sin embargo, lo que no gustó tanto fue el estilo de vida de un Neymar que, a ojos del técnico, solo iba a traer problemas.

Mal para Flick y para Lamine Yamal

La realidad es que, con las estrictas normas de Hansi Flick en cuanto al control horario y a la forma física de sus jugadores, la falta de disciplina de Neymar iba a ser un gran problema. El brasileño nunca ha destacado por estar centrado en su preparación ni por su capacidad de mantenerse enfocado en lo deportivo. Le gusta demasiado la noche, y en Barcelona se hartó de frecuentar las mejores discotecas de la ciudad. Algo que no suena nada bien a Flick.

Además, el alemán consideraba que Neymar iba a ser una pésima influencia para Lamine Yamal. El joven español siempre ha admirado al brasileño y su estilo de vida podía acabar arrastrándolo. Algo que aterra a Hansi Flick, que trata de mantener a raya a un Lamine cada vez más expuesto a las tentaciones de la fama.

Así pues, a pesar de que Laporta no veía con malos ojos su regreso, fue Hansi Flick quien, por el bien de todos, decidió vetar de forma clara y contundente el retorno de Neymar al Barça, pese a que el brasileño se había ofrecido a cambio de un sueldo mínimo.