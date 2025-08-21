Hansi Flick y Marcus Rashford han tenido una charla muy seria y no jugará hasta nuevo aviso

Desde que llegó, Marcus Rashford ha sido un fichaje que ha levantado pasiones de todo tipo. En el Barcelona, todo el mundo es consciente del enorme potencial que tiene el delantero. Estamos hablando de una de las grandes joyas del fútbol inglés y de uno de esos futbolistas que vienen tocados por una varita. Sin embargo, el importante bajón de rendimiento que ha venido arrastrando en las últimas dos temporadas genera un mar de dudas alrededor de un Rashford que, si es capaz de tomar vuelo, no habrá nadie que lo pueda parar. Eso sí, para ello, Flick debe ser capaz de recuperar la mejor versión de Rashford.

En este sentido, como se pudo ver en Son Moix, todavía estamos muy lejos de ver aquel Rashford que dos años atrás eliminó él solo al Barça en Europa League. Estuvo fallón, falto de confianza y con muchas dificultades para entenderse y asociarse bien con sus compañeros. Un claro síntoma de que no está del todo adaptado a la velocidad del juego del Barcelona y que todavía debe dar muchos pasos para ser importante en el equipo de Hansi Flick.

Rashford tiene mucho que aprender

A sus 27 años, Marcus Rashford llega en el punto ideal para un futbolista. Todavía en plenitud física y con la madurez suficiente para entender todo lo que lo rodea. Esta es la gran baza de Hansi Flick. Sabe que el inglés quiere volver a ser uno de los mejores del mundo y que está dispuesto a trabajar por ello. La actitud del inglés es encomiable y Flick está convencido de que con tiempo y trabajo los resultados van a llegar.

Llegar de un fútbol tan rápido y desordenado como lo es el inglés no supone un paso nada sencillo para Rashford, que se ha pasado la vida corriendo la banda sin tener que entender un juego de posición similar al del Barcelona. Aquí debe entender mucho mejor los tiempos del juego y los momentos en los que tirar desmarques o bajar a recibir.

De este modo, hasta que Rashford no entienda a la perfección el juego del Barça de Flick y se pueda asociar bien con sus compañeros, no va a poder ser titular en este equipo. El técnico alemán necesita automatismos y eso solo el tiempo los da. De modo que, hasta nuevo aviso, Rashford no va a poder ser titular.