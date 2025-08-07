Hansi Flick ya ha hablado con Pau Cubarsí, no va a ser el titular del equipo, ahora lo es Araujo

Esta pretemporada ha sido una muy buena oportunidad para que Hansi Flick pueda evaluar con todo lujo de detalles el nivel en el que se encuentran la mayoría de sus jugadores. En este sentido, como notas positivas destacan futbolistas como Gavi, Bardghji, Do o Araujo, los cuales han irrumpido y han demostrado que tienen nivel de sobra como para ser muy importantes en el primer equipo. Especialmente en el caso del central uruguayo, que, tras un año lleno de dudas y rumores de salida, ha decidido dar un paso adelante, desmentir cualquier duda respecto de su continuidad y ha mostrado un rendimiento maravilloso cuando ha tenido la oportunidad de saltar sobre el terreno de juego.

Por otro lado, una de las notas negativas de la pretemporada ha sido la de Pau Cubarsí. El canterano ha acabado tocado y con algunas molestias en su rodilla. Desde los servicios médicos del Barça apuntan a que no hay nada grave y que, al fin y al cabo, es producto de la fatiga y de la preparación tan dura a la que Flick ha sometido a sus jugadores. Sin embargo, Cubarsí también ha sembrado alguna que otra duda a nivel deportivo.

Araujo se presenta como opción para la titularidad

La realidad es que viendo lo que ha ofrecido cada uno, todo parece indicar que Araujo le ha comido la tostada a Pau Cubarsí. El uruguayo ha mostrado un nivel físico digno de sus mejores momentos y parece que va entendiendo esto de tirar el fuera de juego. Por su parte, Cubarsí no ha estado nada acertado, con más de un fallo de concentración que le ha costado goles al Barcelona. Un síntoma de que no acaba de estar en su mejor forma.

Ante esta situación, la decisión de Hansi Flick parece que es muy clara. No va a apostar por jugadores que no pasen por su mejor momento. Consciente de que el Madrid apenas tendrá tiempo para preparar la temporada, el Barça debe comenzar como un tiro y sacar los máximos puntos posibles. Por lo que hay que ir con los que mejor estén. Y en este caso es Ronald Araujo.

Así pues, Cubarsí ya ha recibido la noticia por parte de su entrenador: por ahora, y hasta que no demuestre lo contrario, Araujo va a ser el titular en el eje de la zaga. Ha mostrado un nivel muy alto, mientras que Cubarsí ha estado por debajo de las prestaciones que se esperan de alguien de su nivel.