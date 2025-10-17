Hansi Flick ya no puede seguir confiando en su plan para el Barça: “se le ha girado en su contra”

La pasada temporada, Hansi Flick hizo que el Barça brillara en su forma de defender gracias a la nueva táctica del fuera de juego que tantos quebraderos de cabeza dio a sus rivales. El conjunto culé defendía sin tener que robar el balón, con un simple paso adelante. Eran los propios oponentes los que perdían la posesión y dejaban de suponer un peligro para el Barcelona. Sin embargo, como siempre acaba ocurriendo en el mundo del fútbol, los rivales han sido capaces de tomarle la medida a los de Hansi Flick y ya saben cómo atacar con solvencia y efectividad.

A diferencia de lo que pasaba el año pasado, el conjunto azulgrana no es capaz de responder a los ataques en profundidad de sus rivales que, con un simple pase más y un desmarque desde la segunda línea, logran encontrar la espalda de la zaga con suma facilidad. Algo que ha hecho que los culés concedan demasiados goles en este comienzo de curso, donde la defensa hace aguas por todos lados.

Just look at what kounde is doing 😭🥀 pic.twitter.com/CfOSbIpUST — ZIGGY™ (@ziggyonx) October 14, 2025

El plan de Flick “se le gira en su contra”

De hecho, lo que el año pasado era la mayor virtud del equipo, se ha acabado convirtiendo en su mayor debilidad. Los de Flick ni presionan igual ni evitan tantos goles gracias a la trampa del fuera de juego. No son tan efectivos y eso se nota. Esa virtud se ha acabado transformando en un problema monumental, ya que el Barça no entiende la defensa sin ir hacia adelante y dejar a los delanteros rivales en posición antirreglamentaria.

Desde el entorno del club consideran que ese plan, que parecía casi infalible, se le ha acabado girando en contra a Flick y a sus jugadores. De hecho, con la Selección Francesa se hizo viral un vídeo en el que se veía cómo Koundé tiraba solo la línea del fuera de juego, demostrando que tiene demasiado asimilado el estilo defensivo del técnico alemán.

Así pues, si Hansi Flick no es capaz de revertir la situación, en Can Barça pueden tener muy serios problemas a la hora de encontrar una forma acertada y efectiva de defender a sus rivales. Porque, por lo visto, la trampa del fuera de juego hace ahora más daño a los culés que a sus adversarios.