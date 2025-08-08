Hay un caso como el de Mbappé y Vinícius, pero en el Barça, han llegado a las manos

Con el caso Ter Stegen a flor de piel todavía en el FC Barcelona, el vestuario no tiene calma. Dos de los canteranos del equipo, Fermín López y Gavi, han tenido un enfrentamiento importante. Parece ser que con las parejas de ambos futbolistas hay problemas también, por lo que no ayuda a retomar la calma. Además, Iñigo Martínez sale del Barça y hay una sensación de inestabilidad en el vestuario.

Son dos canteranos del FC Barcelona y parte importante del vestuario. Esto hace que esta pelea no ayude para que la relación sea fluida y haya buen ambiente. Sumado al conflicto que tiene Ter Stegen con el club, que le ha retirado la capitanía, ahora mismo Hansi Flick tiene que lidiar con un polvorín. El Barça ha visto como Fermín y Gavi han enfriado sus posturas, especialmente en las redes sociales.

El conflicto viene propiciado por las novias de ambos

Berta Gallardo, la novia de Fermín, no tiene buena relación ni con Gavi ni con su pareja, Ana Pelayo. Esto se ha hecho sentir en el campo, en partidos y entrenamientos, así como en el vestuario. Hansi Flick espera intervenir para ayudar a los dos jugadores, que son importantes para el equipo y el buen ambiente dentro del grupo. El Barcelona tiene este domingo el Joan Gamper, donde se enfrentará al Como 1907. En apenas una semana tiene el debut en LaLiga EA Sports, donde se enfrentará al RCD Mallorca en Son Moix.

Por lo tanto, no hay tiempo que perder y esperan que el altercado se solucione cuanto antes. El Barcelona confía en realizar otra gran temporada y para ello necesita al grupo comprometido. Dos chicos de la casa, como Gavi y Fermín, tienen que hacer piña.

Habrá charla con los dos jugadores

Hansi Flick tiene planeado reunirse con Fermín López y Gavi para encontrar una solución. Quiere el entrenador alemán convencer a los jugadores de que el éxito del FC Barcelona esta temporada pasada por la unión. Quizá hasta convencer a los dos jugadores de arreglarlo con sus parejas, fuera de los entrenamientos y con tiempo entre los cuatro de ser necesario.