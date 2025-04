Hay un jugador en el Barça que no celebró el gol de Raphinha al Borussia Dortmund

El FC Barcelona puso pie y medio en las semifinales de la Champions después de golear al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final (4-0). El Barça fue un vendaval ofensivo que los alemanes no pudieron parar, dejando prácticamente sentenciada la eliminatoria de cara al partido de vuelta. El tridente, formado por Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal fue clave para la gran victoria.

El brasileño fue uno de los hombres más destacados del encuentro, marcando un gol y dando dos asistencias a sus compañeros. Sin embargo, su tanto, el que inauguró el marcador y puso la primera piedra para la posterior goleada del conjunto azulgrana, no fue celebrada por un jugador culé: Ter Stegen. Tanto el atacante como el portero no se llevan bien después de un altercado que hubo la semana pasada y ha ido a más.

Tras el enfrentamiento contra el Betis, donde el Barça solo pudo empatar, Raphinha se fue del campo muy enfadado y tuvo un enfrentamiento serio con Ter Stegen, que solo intentaba calmar al brasileño para que la situación no fuera a más. Aun así, ambos jugadores llegaron a las manos, y a pesar de que no se vio más porque se fueron al vestuario, es de esperar que la discusión tuviera más continuidad fuera de cámaras.

Raphinha was so angry after Barcelona's draw against Real Betis that he pushed Ter Stegen, who was only trying to calm him down. 😳



