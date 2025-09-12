Joan García no quiere que vuelva a jugar, es un peligro para el Barça

La defensa del Barça ha sido el gran punto débil del equipo en este inicio de curso. Los de Hansi Flick no han mostrado ningún tipo de seguridad en los aspectos que hicieron grande al equipo en la pasada temporada. Este bajón defensivo podría ser atribuible a la ausencia de Íñigo Martínez, que ha dejado un hueco que, hasta ahora, nadie ha sido capaz de llenar en la zaga blaugrana, donde ahora no hay ni liderazgo ni nadie con un rendimiento solvente. Como se pudo ver en Vallecas, mantener la portería a cero depende más de Joan García que de nadie más, ya que, si depende de los defensas, la cosa va por muy mal camino.

Ante esta situación, hasta el propio portero tiene su apuesta favorita. O al menos tiene claro a qué jugador no quiere tener delante para defender la portería culé. Y ese no es otro que Ronald Araujo, al que considera un riesgo potencial para el Barça. El uruguayo es incapaz de transmitir ningún tipo de seguridad y lo peor es que ni defiende bien ni aporta nada en la salida de balón, donde acaba restando mucho más de lo que suma en el cómputo general de sus partidos.

Joan solo confía en Cubarsí

De este modo, para el guardameta, el único que debería jugar sí o sí es Pau Cubarsí. El canterano, a pesar de haber tenido sus dificultades, ya demostró tener nivel de sobra como para ser importante y un líder en la defensa. Eso sí, necesita tener un socio a su lado que lo ayude a solucionar problemas, no que se los genere de la nada, como es el caso con Araujo.

Ahí es donde entran Christensen y Eric García. Los dos son las mejores opciones que Flick tiene encima de la mesa. Ambos son más o menos solventes a la hora de proteger el arco y, en salida de balón, son absolutamente fiables. Ambos pueden acompañar a Cubarsí en la distribución de pelota y lo han demostrado siempre que han jugado. El único problema es que no han jugado casi nada al lado de Cubarsí.

Así pues, hasta Joan García tiene claro que Ronald Araujo no puede ser el titular en la defensa del Barça. Sí, tiene un gran físico, pero el resto de sus carencias hacen que el Barcelona se tenga que hipotecar para poner al uruguayo de titular.