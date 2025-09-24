Joan Laporta acepta 70 millones, el problema es que no quiere salir del Barça, cree que es la estrella

Joan Laporta ya se encuentra diseñando la hoja de ruta junto a la dirección deportiva del FC Barcelona para la próxima temporada. Por eso, el presidente y los dirigentes azulgranas estudiarán muy bien las posibles ofertas que puedan llegar por jugadores que están teniendo un gran rendimiento en el terreno de juego. Sin embargo, uno de ellos se estaría negando a marchar.

Se trata de Ferran Torres, uno de los delanteros del equipo que está demostrando un gran nivel sobre el campo. Por eso, varios conjuntos importantes de Europa habrían llamado a su puerta para intentar contratar sus servicios. Uno de ellos es el Aston Villa, el equipo que lleva más tiempo detrás del valenciano, y estaría dispuesto a ofrecer hasta 70 millones de euros por él.

Ofrecen 70 millones por Ferran Torres, pero él no quiere irse

Sin embargo, el problema principal es que el valenciano no quiere abandonar el Barça, ya que después de algunas temporadas con incertidumbre, ya se cree una auténtica estrella en el conjunto azulgrana, donde ha llegado a ser una pieza indiscutible bajo las órdenes de Hansi Flick y un seguro de cara a portería. Aunque le ofrezcan más dinero en otra parte, no quiere irse del club.

En el Barça no verían nada mal poder vender al jugador por una cantidad alrededor de los 70 millones, a pesar de que se ha convertido en un futbolista muy importante para el equipo. La posibilidad de aceptar esta oferta podría ayudar mucho en el aspecto económico de la entidad azulgrana, que continúa mermado, mientras que el dinero también se podría utilizar para ir a por otro '9'.

El valenciano está muy contento con el rol que le está dando Flick

La operación no tirará para adelante sin el visto bueno de Ferran, ya que, a día de hoy, es feliz y se siente muy a gusto con el rol que le está dando Flick en el campo, llegando incluso a arrebatarle la titularidad a Robert Lewandowski en el frente del ataque. Por lo tanto, si el valenciano no cambia de opinión, el Barça no podrá ganar dinero con su venta.