Joan Laporta aceptará la oferta del Manchester City si no se sienta a renovar con el Barça

Esta temporada le ha servido a Frenkie de Jong para demostrar al Barça y al mundo que sigue siendo un futbolista de primer nivel. El talento nunca le ha faltado y no le faltan las cualidades para ser titular en el equipo de un Hansi Flick que ya ha considerado al neerlandés como una pieza fundamental para el éxito del equipo. Sin embargo, los problemas contractuales han sido algo que siempre ha acompañado a un De Jong que ahora podría ver peligrar su continuidad en el Barcelona, si no comienza a avanzar en su renovación con el conjunto blaugrana. Y es que Joan Laporta ya se está comenzando a cansar de la misma canción de cada verano.

En este sentido, como ya hemos venido contando, Laporta le ha comunicado a toda la plantilla que no se va a aceptar a ni un solo jugador con un año o menos de contrato. Si alguien está en esta situación a principio de temporada, tiene dos opciones: renovar o quedarse en la grada. Un riesgo al que se está exponiendo un Frenkie de Jong que no es que haya rechazado ofertas. Es que no se ha sentado ni en la mesa de negociación y por no tener, no tiene ni agente.

Pep Guardiola complica las negociaciones

Por otro lado, cabe destacar que el incipiente interés del Manchester City en la figura de Frenkie de Jong podría acabar de complicar la renovación y la continuidad del neerlandés. En este sentido, desde la directiva del Barça tienen muy claro que esto debe quedar resuelto antes del mes de agosto. Por lo que no le dan mucho tiempo a De Jong. O lo aclara todo o va a tener que aceptar las consecuencias.

Laporta ya le ha puesto un buen precio a De Jong. Consciente de que no le queda mucho tiempo de contrato, el presidente del Barça se conformaría con una venta de unos 50 millones de euros. Eso sí, siempre que se pueda, los culés buscarán continuar con el neerlandés en plantilla, al que consideran la mejor opción para la posición de pivote.

Así pues, entre el interés del Manchester City y la falta de interés por parte de De Jong a la hora de acelerar las negociaciones con el Barça, parece complicado que la situación se vaya a resolver en los próximos días, a pesar de que se transmite tranquilidad desde el club.