Joan Laporta, acuerdo cerrado para que sea el primer fichaje del Barça de 2026: es un crack mundial.

Del partido del Barça contra el Sevilla son muy pocas las notas positivas que se pueden llegar a extraer. El conjunto blaugrana hizo un muy mal partido en el Sánchez Pizjuán y de las pocas luces que hubo entre todas las sombras culés, destacó la de Marcus Rashford. El inglés, dentro del partido desastroso que hicieron los compañeros, fue capaz de marcar un gol para devolver las esperanzas a un equipo que estaba completamente hundido. Pues, sin hacer una actuación mágica, Rashford generó cierto peligro y aportó bastantes cosas a los de Hansi Flick.

Y es que de nuevo, Rashford volvió a protagonizar una acción de gol directo. Pues, entre goles y asistencias, el inglés ya ha aportado un total de ocho contribuciones de gol entre Liga y Champions, las cuales se dividen en dos goles y seis asistencias. Unas cifras que viene sumando de forma regular a lo largo de los últimos siete partidos, en los que siempre ha aportado o gol o asistencia. Lo que demuestra que es un jugador capital para Hansi Flick.

Laporta ya tiene a Rashford casi cerrado

En la directiva del Barça entienden que Marcus Rashford lo tiene todo para ser un jugador muy importante en el equipo. En pocos meses se ha adaptado a la perfección al juego del equipo y los números evidencian que aporta como el que más. Y lo que lo mejora todo es que ya comienza a hablar español para entenderse mejor con sus compañeros. Lo que indica que las cosas solamente pueden ir a mejor con Rashford.

Toda esta suma de puntos positivos han llevado a Joan Laporta a decidir que, si las cosas no empeoran mucho a lo largo de lo que queda de temporada, Marcus Rashford debería ser el primer refuerzo del equipo de cara a la temporada 26/27. Está perfectamente adaptado al equipo y por 30 millones de euros no van a encontrar a un jugador que sea remotamente similar a Rashford.

Así pues, después de llegar absolutamente repudiado por el Manchester United, Marcus Rashford ha demostrado ser un crack mundial, que se ha ganado el corazón de todos los culés y que Joan Laporta, en el próximo mercado de verano, tenga decidido ir a por su fichaje como prioridad.