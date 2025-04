Joan Laporta, ahora sí, pide 20 millones más para cerrar el acuerdo con el Bayern de Múnich

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y tiene varias negociaciones sobre la mesa. A pesar de que el conjunto azulgrana aún está metido en el tramo final del curso, con la Liga y la Champions aún en juego, tanto Joan Laporta como la dirección deportiva están trabajando de cara a reforzar al equipo del año que viene con algunos fichajes y salidas.

En ese sentido, el club catalán estaría conversando con el Bayern de Múnich el traspaso de uno de los defensas de la entidad. Se trata de Ronald Araujo, uno de los centrales que no cuenta en exceso para Hansi Flick. El técnico alemán confía más en la pareja de centrales formada por Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, por lo que el uruguayo se ha resignado a ver los partidos desde el banquillo.

Laporta pide más dinero para cerrar la venta de Araujo al Bayern

Teniendo en cuenta que es algo que no le gusta nada, ya que quiere ser el líder de la retaguardia, habría dado el sí definitivo a su marcha, a pesar de que renovó hace unos meses hasta 2031, y el Bayern sería el equipo más interesado en él. Después de algunas negociaciones, Joan Laporta estaría pidiendo 20 millones más de lo que ofrecen los alemanes para cerrar el acuerdo. Es decir, finiquitarlo en 60.

Ahora mismo, el club bávaro está ofreciendo 40, una cantidad que al Barça le parece ridícula por un jugador del caché de Araujo, que aunque ahora mismo no está jugando demasiado y no es una pieza indispensable para Flick, sigue teniendo un buen valor de mercado. Por eso, los azulgranas creen que venderlo por 60 millones sería un precio justo a su actual rendimiento y a lo que vale.

El Barça no tendría problemas para vender al uruguayo

Cuando renovó, tanto el Barça como el uruguayo acordaron una especie de cláusula de rescisión a la baja para, precisamente, esto, dejarlo salir cuando él quisiera si no estaba a gusto en la entidad culé. La dirección deportiva no tendría ningún problema en dejarlo salir, teniendo en cuenta que no es indiscutible para Flick y que su marcha no sería un drama.