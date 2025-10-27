Joan Laporta empieza a recibir quejas del vestuario del Barça contra Flick

El FC Barcelona perdió el Clásico de Liga contra el Real Madrid del pasado domingo. El conjunto azulgrana fue superado en el terreno de juego por los blancos, que demostraron más intensidad y ganas y se acabaron llevando los tres puntos. A partir de ahí, Joan Laporta empezó a recibir quejas de parte del vestuario del Barça relacionadas con Hansi Flick y los problemas que tiene el equipo.

El elenco catalán no está rindiendo al nivel del año pasado y esto se está notando en los campos. Y ahí, el técnico está en el punto de mira después de estos baches considerables que se ha encontrado en el camino el Barça en estos primeros meses del curso. Al contrario que su primera campaña en el banquillo, en esta segunda, el equipo no juega a nada y está siendo superado constantemente.

Joan Laporta ha recibido quejas del vestuario del Barça contra Flick

Además, los jugadores están reventados físicamente y esto está provocando muchas lesiones considerables. Gran parte del equipo, o al menos varios futbolistas importantes, se encuentran en la enfermería, algo que ha perjudicado al conjunto azulgrana en los últimos partidos. Por eso, varios integrantes de la plantilla se han quejado de las condiciones físicas que están teniendo en este segundo año.

Por otra parte, el juego del equipo ha perdido parte de esa frescura que se vivió el año pasado, y las correcciones que está haciendo Flick desde la banda no están ayudando en absoluto. Una de las armas que tenía el Barça el curso anterior, como fue el del fuera de juego, no está funcionando en estos primeros meses de la temporada y se está sufriendo mucho atrás, en defensa.

El equipo no está al nivel del año pasado y se está notando en el campo

Por lo tanto, está por ver cómo irá transcurriendo la campaña, pero de momento, lo que está haciendo Flick en este inicio de curso no está acabando de convencer a algunos jugadores. De momento, Laporta no se considera en absoluto una posible destitución del alemán por todo lo que se vivió el año pasado, pero el presidente quiere una mejora en los próximos encuentros.