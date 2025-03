Joan Laporta está teniendo que contener al padre que lleva un enfado tremendo con Flick y el Barça

Ansu Fati está viviendo una temporada muy complicada en el FC Barcelona. El delantero está totalmente apartado del equipo y apenas está recibiendo oportunidades por parte de Hansi Flick. El técnico alemán hace tiempo que no le da minutos en el terreno de juego e incluso se ha quedado fuera de algunas convocatorias, ya que no cuenta con él y parece que no tiene cabida en el futuro del Barça.

Por eso, su entorno está muy enfadado y ha dado un paso ante esta situación, expresando directamente a los dirigentes del conjunto azulgrana su descontento y enfado con lo que está viviendo el jugador. De hecho, el padre, Bori Fati, se habría reunido con Joan Laporta para expresar el malestar que tiene encima el futbolista, ya que a pesar de que se está esforzando mucho en los entrenamientos, no está teniendo recompensa.

El padre de Ansu, Bori Fati, muy enfadado con el Barça y con Flick

El progenitor del delantero se ha mostrado muy enfadado con el Barça y con Hansi Flick, ya que cree que el técnico alemán no le dará ninguna oportunidad más a su hijo, aunque este se esfuerce lo máximo que pueda. La realidad es que el entrenador está muy disgustado con el jugador desde el pasado mercado de invierno, cuando se negó a marcharse teniendo cuatro ofertas encima de la mesa.

Desde entonces, Ansu no ha jugado ni un minuto más con la camiseta azulgrana. Lleva sin salir al campo desde el cuatro de enero, en un encuentro de Copa del Rey contra el Barbastro, dejando claro que no cuenta para Flick y no entrará en sus planes durante lo que queda de curso, incluso en los enfrentamientos donde ya está todo decidido. Además, en algunos de ellos incluso se está quedando fuera de la lista.

Su salida el próximo verano, en duda

Tanto el Barça como Flick quieren que Ansu se vaya el próximo verano, ya que la etapa del jugador en la entidad catalana ya ha finalizado. Sin embargo, está por ver si el futbolista decidirá esta vez marcharse o continuará con la ilusión de quedarse y recuperar la confianza del técnico alemán de cara a la próxima temporada.