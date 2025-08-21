Joan Laporta está trabajando para gastar más de 100 millones en el fichaje bomba de 2026

Hace ya mucho tiempo que en la directiva del Barça trabajan con la mente totalmente puesta en el mercado de 2026. El conjunto blaugrana es muy consciente de que el próximo periodo de traspasos va a ser clave para el futuro del club. Y es que con Robert Lewandowski dejando libre la posición de delantero centro, va a ser el momento de hacer la primera gran inversión económica de la era de Joan Laporta como presidente del club. Es por este motivo, junto con la falta de liquidez en caja, que hace tiempo que no vemos un gran fichaje en el equipo blaugrana, ya que se espera que los esfuerzos se centren en el futuro nueve del equipo.

En la dirección deportiva saben muy bien que el gol se paga muy caro y que si quieren incorporar a un delantero centro de talla mundial van a tener que rascarse el bolsillo. En este mismo mercado se ha hecho evidente que los nueves van caros: Ekitikie por 90 millones o Sesko por 70 son buenos ejemplos de que el gol se paga caro. Y cabe recalcar que no son primeras espadas mundiales.

Laporta espera invertir 100 millones en el delantero del futuro

En can Barça han entendido que no pueden ir con medianías; a la hora de fichar a un delantero centro hay que ir con todo a por uno de los mejores del mundo o no fichar a nadie. Es por este motivo que hace años que los culés se están guardando dinero para poder poner toda la carne en el asador por ese delantero que pueda marcar una época en el Camp Nou. Y el nombre de ese goleador parece más que claro: Julián Álvarez.

El argentino es el perfil perfecto para lo que busca la directiva y para lo que pide Hansi Flick. Sin embargo, como todo el mundo se espera, no va a ser nada fácil de sacar del Atlético de Madrid, donde están más que contentos con el rendimiento de un Julián que no está tan contento con su equipo. Por lo que el fichaje es posible, pero va a ser caro, indudablemente.

Así pues, para convencer a los colchoneros, Joan Laporta ya prepara una importante oferta económica para fichar a un Julián Álvarez que, salvo sorpresa, no va a salir por menos de unos 90 o 100 millones de euros.