Joan Laporta estudia otra operación como Lewandowski si Julián Álvarez no llega en 2026

Si hay algo que en la directiva del Barça ya dan por hecho, es que en el próximo mercado de verano van a tener que salir al mercado a por el fichaje de un delantero centro. En este sentido, los favoritos de la dirección deportiva y Joan Laporta siempre han sido Isak, Sesko y, en especial, Julián Álvarez. Sin embargo, la realidad es que, tras este verano de 2025, el único nombre que queda disponible es el de Julián Álvarez, el cual lo va a tener francamente complicado para dejar el Atlético de Madrid, donde ya se ha confirmado como la gran estrella del equipo, por delante de Griezmann y de cualquier otro jugador colchonero.

Ante la certeza de que van a tener que poner, como mínimo, entre 80 y 100 millones de euros, en la directiva del Barcelona ya han comenzado a estudiar el mercado en busca de un delantero de garantías para los próximos años. Y después de ver que los jóvenes no van a tener nada fácil llegar a vestir la elástica blaugrana, en las oficinas del Camp Nou consideran que se puede volver a hacer una apuesta por un delantero veterano, como pasó con Lewandowski. Un fichaje que ya se puede calificar de éxito más que rotundo.

El 9 del Bayern, de nuevo el gran objetivo del Barça

En este sentido, Harry Kane es un nombre que encaja a la perfección con lo que podrían buscar en el Barcelona. El inglés ya ha mostrado que es un relevo ideal para Robert Lewandowski y para el que los años, al igual que con el polaco, solo son un número. Además, Harry Kane apenas tiene 32 años recién cumplidos. Llegaría al Barça con 33 y con tres años de calidad por delante, garantizando así una opción más que interesante a corto plazo, si Laporta es capaz de sacarlo por un precio razonable.

A nivel futbolístico, no hay ni una sola duda respecto del nivel de Harry Kane. El inglés es un delantero total. A pesar de que sus goles y su físico invitan a pensar que es un jugador de área, la realidad es que recuerda, en cierto modo, al mejor Benzema; su movilidad y capacidad asociativa hacen que sea un delantero con alma de diez. Algo que encaja muy bien con lo que necesitan Lamine Yamal y Raphinha. Además, si se trata de marcar goles, no hay nadie mejor que Harry Kane.

Así pues, si se llegara a complicar el fichaje de Julián Álvarez, en el Barça tienen muy claro que el jugador a fichar no sería otro que Harry Kane, un veterano que ya ha librado mil batallas y que sería el refuerzo ideal para apuntalar la posición de nueve en el Camp Nou.