Joan Laporta, furioso con De Jong y Ter Stegen: por su culpa el Barça puede perder muchos millones

La polémica, para variar, está servida en Can Barça. El conjunto blaugrana ha visto cómo la decisión que tomó Javier Tebas de incluirlos en el partido que se celebrará en Miami los involucra en una polémica que va mucho más allá de lo que piensen el resto de los equipos. Algo que, en cierto modo, le importa entre poco y muy poco a la directiva culé, a la que ya le interesa ir a jugar a Estados Unidos y, de paso, ganar varios millones de euros como compensación por ello.

Sin embargo, lo que no le va nada bien a Joan Laporta es que sus propios jugadores se le hayan girado en contra de una forma tan clara y evidente. El primero en levantar la voz fue Frenkie De Jong, que se quejó y aseguró no entender que el Barça se prestara a la idea de viajar hasta Miami para jugar un partido de LaLiga. Algo a lo que Laporta respondió públicamente y de forma privada al neerlandés, que tuvo que acabar rectificando.

Ter Stegen y la plantilla, en rebeldía

A pesar de que el club está del lado de Tebas, por esta vez, la plantilla del Barça parece ir por su cuenta y, lejos de rechazar la idea de parar durante los primeros 30 segundos de partido para protestar por la decisión de LaLiga de ir a Miami, Ter Stegen, como capitán, acordó que el Barça también formará parte y respetará el paro junto a los jugadores del Girona. Algo que no ha gustado nada a Laporta, que sabe que se ha puesto en grave peligro el partido en Miami y un buen puñado de millones de euros.

Y es que, más allá del gesto, que puede generar más o menos polémica y discordia, lo que mete miedo a Laporta es la posibilidad de que se suspenda ese partido y los culés dejen de ganar varios millones de euros por un encuentro que se juegue fuera de casa.

Así pues, Joan Laporta está furioso con su plantilla por haberse sumado a la AFE y secundar el paro de 30 segundos, lo que evidencia que, en este tema, club y jugadores no van nada de la mano.