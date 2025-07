Joan Laporta ha asumido que Gavi puede acabar siendo la venta que salve al Barça

Joan Laporta está muy cerca de obrar un milagro que pocos esperaban que fuera capaz de hacer realidad. El presidente culé encontró un club en ruinas y, a base de imaginación y mucha ingeniería financiera, ha sido capaz de sanear en gran medida las cuentas del Barça. Sin embargo, hay un tema pendiente que hace años que está en el aire y nunca acaba de suceder: la famosa venta dolorosa que el club tendrá que asumir en algún momento. Una salida que, en su momento, afectó a De Jong e incluso a Pedri, aunque sin llegar a materializarse. Sin embargo, parece que este año sí que va a ser el momento de decir adiós.

Tras una campaña ciertamente decepcionante, Gavi se ha convertido en un centrocampista valioso, pero que no es capaz de encontrar su hueco en el equipo. El andaluz está sufriendo una indefinición táctica que hace que ni Hansi Flick sepa dónde ponerlo. A priori, su posición ideal es la de interior, pero la presencia de Pedri hace imposible el encaje de Gavi. Es por este motivo que este año ha acabado jugando de pivote, mediapunta y extremo, siempre sin acabar de rendir a su mejor nivel.

La venta de Gavi podría ser un mal menor

La realidad es que, entre la lesión y sus problemas para encontrar su posición dentro del once de Flick, Gavi se ha convertido en una venta con cierto potencial. El español tiene un valor de mercado de 60 millones de euros, según Transfermarkt, por lo que se podría sacar una muy buena tajada, teniendo en cuenta que dejaría ingresos puramente netos al ser canterano.

Laporta no se atreve a tocar a un canterano muy querido

Por otro lado, cabe destacar que en Can Barça no hay nadie que no ame a Gavi. El joven se ha convertido en un ídolo de la afición gracias a su garra y a su sentimiento culé, una situación que hace que Laporta lo tenga muy difícil a la hora de tomar la decisión de poner a Gavi en el mercado, donde está seguro de que gigantes europeos se matarán por él.

Así pues, para poner fin a la crisis culé, Joan Laporta habría tomado la decisión de plantear la venta de Gavi, todo después de no haber mostrado un nivel demasiado alto al volver de la lesión.