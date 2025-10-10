Joan Laporta ha llamado a Pep Guardiola para ser el relevo de Hansi Flick

El futuro de Hansi Flick en el FC Barcelona vuelve a ser una fuente de incertidumbre. En el conjunto culé sospechan que esta temporada o, a más tardar, la siguiente, será el final de la etapa del técnico alemán. Ante esta posibilidad, la directiva ya ha comenzado la búsqueda de un recambio de primer nivel, y el sueño prohibido de Joan Laporta se ha reactivado con una intensidad renovada: el regreso de Pep Guardiola. El presidente blaugrana quiere, desde hace años, que el entrenador catalán vuelva a cerrar una nueva y gloriosa etapa en el Barça.

Laporta ha intentado contactar con Guardiola en reiteradas ocasiones para exponerle su deseo. El presidente no oculta que el técnico de Santpedor es su candidato ideal, y seguirá apretando para que el regreso se materialice. El interés de Laporta es absoluto, soñando con Guardiola por delante de cualquier otro nombre que pueda sonar en el mercado. Esta insistencia se debe, en parte, a las sospechas que corren por el Camp Nou sobre la falta de un plan B de Flick si los resultados no acompañan.

Guardiola y Luis Enrique: el Plan A y el Plan B del Barça

Aunque el "sí" de Guardiola es el gran anhelo de Laporta, la realidad es que el técnico nunca ha abierto la puerta a pesar de la firme insistencia del presidente. El catalán ha dado por cerrada su etapa en el Manchester City y ahora mismo se encuentra en un periodo de reflexión. Sin embargo, su respuesta hasta ahora ha sido un "no" claro a cualquier propuesta. Pese a la negativa, Laporta sigue manteniendo la esperanza de que Guardiola algún día ceda a la presión emocional de volver a casa.

La otra gran opción que maneja el Barça como alternativa es Luis Enrique. El asturiano, actual entrenador del Paris Saint-Germain, es un candidato que siempre gusta en el Camp Nou por su carácter y su conexión con la filosofía culé. No obstante, Laporta prioriza a Guardiola por encima de Lucho. La idea es agotar todas las vías con el técnico del triplete antes de pasar al Plan B. El tiempo corre, y si la situación de Flick se complica, la directiva deberá tener una respuesta definitiva de Guardiola para no quedar desarmada.

Así pues, Joan Laporta sigue presionando al máximo a Pep Guardiola para que se convierta en el relevo de Hansi Flick, aunque la respuesta del catalán al presidente del Barça sigue siendo, por ahora, un doloroso "no".