Joan Laporta ha ordenado a Deco, una gran venta antes de que acabe el verano

A pesar de que se han estado haciendo todo tipo de movimientos de cara a generar ingresos para mejorar la salud financiera del Barcelona, la realidad es que en el club hay serias dudas respecto de si se va a poder inscribir, o no, a Marcus Rashford. El inglés ha sido el último en llegar y, por ahora, no hay ningún hueco en el delicado espacio salarial del Barça. Lo que obliga a los culés a tener que hacer todo tipo de peripecias para ser capaces de inscribir a un Rashford, que después de haber apartado mucho para venir, no se puede quedar fuera de los planes del Barça. Sería un ridículo histórico y una marca imposible de borrar de la historia del club.

Es por este motivo que Joan Laporta ha optado por pedir a Deco que cumpla una única orden. La de cerrar una venta interesante que permita que el club tenga un mínimo de solvencia económica y de espacio para las inscripciones de Rashford, Joan García y Bardghji. Sin embargo, no parece que vaya a ser una tarea sencilla, no porque no haya buenos jugadores en el club, sino porque no hay nadie que esté por la labor de abandonar el Barcelona.

Deco debe elegir entre cuatro nombres

La realidad es que hay cuatro nombres que destacan por encima del resto en cuanto a la posibilidad de salir en forma de traspaso. Se trata de Fermín, Gavi, Casadó y Araujo. Los cuatro son jugadores que no parten como titulares y que cuentan con una más que buena cotización en el mercado. De hecho, el Barça espera sacar, como mínimo, 40 millones de euros por Casadó y un máximo de unos 80 kilos por una hipotética venta de Fermín o Gavi, a los que dan una mayor valoración. En especial después de la gran pretemporada que ha hecho Gavi.

Ahora el trabajo va a estar en encontrar un buen comprador, dispuesto a poner una buena millonada encima de la mesa del Barça y en convencer a los futbolistas de que lo mejor para todos es que salgan en forma de traspaso.

Así pues, Deco tiene la parte más complicada del mercado ante sí, la de sacar una muy buena suma de millones por la venta de un futbolista formado en la Masía.