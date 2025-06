Joan Laporta ha pedido a Pep Guardiola que se lo lleve como fichó a Gündogan

Con el fichaje de Joan García, en el Barça se ha iniciado una especie de guerra fría entre la directiva y Hansi Flick, contra Ter Stegen. Y es que, mientras que en el conjunto culé ya han hecho saber a su capitán, que no tienen intención de contar con él, a lo largo de la próxima temporada. Sin embargo, hasta el momento, Ter Stegen no ha encontrado ninguna oferta que satisfaga todas sus necesidades. Por lo que su respuesta ha sido muy clara. No tiene ninguna intención de salir este verano. Al menos por ahora.

Ante esta delicada situación, Joan Laporta sigue buscando soluciones para quitarse de encima el gran contrato de su capitán. Y es que el de Ter Stegen es uno de esos contratos del pasado que están muy fuera de mercado. Por lo que estamos hablando de un sueldo de unos 8 millones netos al año. Algo que en pocos lugares van a pagar. Sin embargo, la directiva del Barcelona ha encontrado la solución en un viejo conocido que ya ha hecho más de un favor al club.

Guardiola puede sacar a Laporta de otro apuro

Un año después de haberse llevado a Gündogan, Pep Guardiola podría reeditar un movimiento de mercado muy sorprendente mediante el cual se llevaría a Ter Stegen a su Manchester City. La ausencia de porteros del agrado de Guardiola hace que el alemán sea una opción muy interesante para el que fuera entrenador del Barça, que ya ha comunicado que tiene interés en el fichaje de Ter Stegen.

Por otro lado, harán bien en Can Barça, de asumir que no van a sacar ni un euro en materia de traspaso por Ter Stegen. De modo que quitarse el elevado sueldo del portero de encima, ya sería un premio lo suficientemente grande para los culés, que están desesperados por quitarse de encima a Ter Stegen.

Así pues, Joan Laporta ha encontrado en Pep Guardiola a su gran salvador. Pues, un año después de que se llevaran a Ilkay Gündogan en una operación muy similar, el Manchester City se presenta como la mejor alternativa para que Ter Stegen deje el Barça de una vez por todas.