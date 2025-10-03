Joan Laporta ha recibido el ofrecimiento de su entorno para ser el nuevo Lewandowski

El Barça hace varios meses que ya piensa en el futuro. El conjunto blaugrana sabe que la posición de delantero centro va a ser el tema más importante en el próximo mercado de fichajes por culpa de la salida de Robert Lewandowski, para el que habrá que encontrar un relevo de plenas garantías. Una labor en la que tanto Deco como el resto de equipo de seguimiento de futbolistas ya hace tiempo que trabajan. Una labor que ha puesto tres nombres encima de la mesa: Julián Álvarez, Harry Kane y Erling Haaland.

En este sentido, en las oficinas del Camp Nou son conscientes de que cada uno ofrece cosas muy diferentes según su perfil. Y es que, mientras que Kane y Haaland son jugadores mucho más físicos, Julián podría ser ese jugador cuyo perfil encaja mejor con lo que propone el Barça de forma habitual. El argentino es, salvando mucho las distancias, una versión mejorada de Ferran Torres. Ya que es muy veloz, se asocia con facilidad y le gusta ir al espacio. Unas características que mezclan a la perfección con lo que quiere Lamine Yamal a su lado.

El entorno de Julián aprieta al Barça

Hace tiempo que los contactos entre el entorno de Julián Álvarez y el Barça están vivos. Fuentes cercanas al conjunto culé aseguran que no hay nada cercano a un acuerdo entre club y jugador y que, por ahora, solamente ha habido contactos incipientes entre las dos partes. Pero en can Barça saben más que bien que el argentino quiere y desea acabar jugando por el FC Barcelona.

Ya no se trata de que Julián quiera salir del Atlético de Madrid, que también. Sino que el hecho de fichar por el Barcelona supondría la culminación definitiva de los sueños del delantero argentino, al que siempre han asociado al club blaugrana. Pues, su entorno asegura que desde pequeño quiso jugar en el conjunto blaugrana. Un sueño por el que estaría dispuesto a luchar y a hacer un esfuerzo a nivel salarial.

Así pues, Joan Laporta ya sabe, gracias al entorno de Julián Álvarez, que el delantero argentino desea fichar por el Barça para así cumplir uno de los sueños de su vida: el de defender la elástica blaugrana.