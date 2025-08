Joan Laporta ha recibido una oferta de 80 millones para vender a Fermín

Las finanzas no van especialmente bien en el Barça. El club lleva mucho tiempo inmerso en una situación tan complicada a nivel económico y parece que lo único que puede hacer para tratar de salvar los muebles es comenzar a vender algunos jugadores de peso dentro del equipo. En este sentido, nombres como el de Gavi, Casadó o Fermín han sido los que más fuerte han sonado para dejar el equipo en este mismo mercado de verano. Eso sí, no lo harán a no ser que llegue una oferta en condiciones y que sirva para comenzar a arreglar los problemas económicos del equipo.

De este modo, tal y como hemos podido saber, Joan Laporta ha recibido ofertas muy interesantes por Fermín. El mediapunta es el jugador que mayor interés despierta en Europa y por el que más dinero están dispuestos a poner encima de la mesa. De hecho, según las más recientes informaciones, Chelsea y Manchester United están comenzando a ir con fuerza a por el canterano, por el que llegarían a ofrecer hasta 80 millones de euros. Una cifra astronómica que arreglaría muchos de los problemas del club.

La decisión, en manos de Fermín

Por otro lado, en el club no tienen la más mínima intención de forzar a nadie a salir. Mucho menos lo harían con los canteranos. Se han ganado estar en el primer equipo y, conscientes de que pueden tener más o menos minutos, serán ellos los que decidan si seguir o marcharse. El club escucha todas las ofertas y espera a que sean ellos los que acepten, o no, irse a otro equipo. En el caso de Fermín, no parece que esté muy por la labor de cambiar de aires.

Sin embargo, como es habitual, irse a Inglaterra implica un aumento más que considerable de la ficha. Especialmente en un futbolista como Fermín, que llega con un gran cartel y como un jugador con capacidad para convertirse en una de las estrellas del equipo.

Así pues, en la directiva del Barça ya están esperando la respuesta por parte de un Fermín que, si aceptara marcharse, podría hacerlo de la mano de Manchester United o Chelsea, que están poniendo 80 millones en la mesa del Barcelona.