Joan Laporta le comunica personalmente que no puede venir al Barça porque es un generador de conflicto

El FC Barcelona ha mostrado un interés constante en fichar a Nico Williams, extremo del Athletic Club, destacando su potencial y juventud como valores añadidos para el proyecto azulgrana. Sin embargo, a pesar de los acercamientos y negociaciones, el traspaso no se ha materializado hasta la fecha.

Pero sus desórdenes fuera del campo y su actitud demasiado infantil comparada con la madurez que demuestran muchos futbolistas ya a su corta edad, ha frenado en seco las expectativas de la directiva del FC Barcelona. Además de algún que otro elemento añadido que hace que su llegada sea imposible.

La oposición de Raphinha

Durante el verano de 2024, el Barça intensificó sus esfuerzos para incorporar a Nico Williams, llegando incluso a un principio de acuerdo con el jugador en términos personales. No obstante, las negociaciones con el Athletic Club no prosperaron, principalmente debido a la negativa del club bilbaíno a negociar por debajo de la cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Además, la situación financiera del Barça, limitada por el fair play financiero, complicó aún más la operación.

A pesar de estos obstáculos, Raphinha, lógicamente, no lo veía de la misma manera. Principalmente, porque sabe que la competencia que le puede conllevar en su demarcación, la llegada de Nico le puede frenar su gran proyección. Raphinha es el capitán de la ‘canarinha’ y no quiere perderse el Mundial del 2026 a las órdenes de Carlo Ancelotti. Por este motivo, llegó a amenazar con una posible salida y el club lo tranquilizó con una ampliación del contrato.

Nico Williams: compromiso con el Athletic y futuro abierto

Por su parte, Nico Williams ha expresado en varias ocasiones su compromiso con el Athletic Club, destacando el vínculo especial que tiene con la institución y su afición. En una entrevista con France Football, el jugador afirmó: "El Athletic es mi familia. El vínculo que tenemos dentro del club es increíble. No creo que encuentre esta atmósfera en ningún otro lugar”.

No obstante, el futuro de Nico Williams sigue siendo objeto de especulación. Su rendimiento destacado y juventud lo convierten en un objetivo atractivo para varios clubes europeos, incluido el Barça. La posibilidad de que el jugador decida cambiar de aires en futuras ventanas de fichajes no está descartada, especialmente si el Athletic no logra cumplir con sus aspiraciones deportivas.